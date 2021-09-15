متفرقات.. «الأولمبية» تطلق دورات تدريبية لإعداد كوادر وطنية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تُطلق اللجنة الأولمبية الوطنية، خلال الفترة المقبلة، ممثلة في الأكاديمية الأولمبية، مجموعة دورات تدريبية وتعريفية بمهام وصلاحيات المديرين التنفيذيين والفنيين والماليين للاتحادات والمنظمات والجمعيات الرياضية، وفقاً لدليل حوكمة الاتحادات الرياضية، الذي أطلقته اللجنة والهيئة العامة للرياضة، وتم الإعلان عنه مؤخراً.

وقالت اللجنة في بيان صحافي إن الدورة تستهدف تخريج عدد من الكوادر الوطنية الذين تنطبق عليهم الشروط والأحكام الواردة بالدليل، وتأهيلهم لشغل تلك المناصب، وإدارتها بكفاءة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news