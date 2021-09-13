ماذا قال مدرب الوحدة تين كات عن موقعة الشارقة.. وغياب اسماعيل مطر؟

المصدر: منصور السندي -الشارقة

أكد مدرب فريق الوحدة الهولندي تين كات أنه يحترم الشارقة كونه منافس قوي لكن فريقه لا يخشاه، واصفا المباراة التي تجمعهما غداً الثلاثاء (الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات) بـ"الصعبة" في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، مشدداً على فريقه في كامل الجاهزية والروح المعنوية العالية لخوض اللقاء.

وقال تين كات في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: "مستعدون لهذه المباراة ونعتمد على المجموعة وليس على لاعب واحد فقط".

وبخصوص غياب اللاعب اسماعيل مطر عن الفريق في هذه المباراة، قال: "إسماعيل مطر لاعب مؤثر.. لكن يجب أن أذكركم بأننا سبق أن افتقدناه في مباريات كبيرة لكن الوحدة يعتمد على المجموعة ومثل هذه الأسئلة قد تضع الفريق في اجواء سلبية لكن روحنا عالية والمعنويات مرتفعةللغاية وبالنسبة لي نحن لم ناتي إلى الشارقة خايفين من الخصم".

وأشار مدرب الوحدة إلى أنه من الجيد أن يكون هناك فريق إماراتي يتأهل إلى الدور المقبل في البطولة الآسيوية، وربما يذهب إلى أبعد من ذلك.

وعما إذا كان إقامة مباريات هذا الدور تقام بنظام خروج المهزوم تمثل ضغطا على فريقه أكد مدرب الوحدة أن ذلك قد يشكل ضغطا على الخصم أيضا وليس على فريقه فقط.

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