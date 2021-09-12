رسمياً.. الهيئة تعتمد عودة البطولات والمسابقات المحلية لما دون 18 سنة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أعلنت الهيئة العامة للرياضة العودة لتنظيم البطولات والمسابقات المحلية لما دون 18 سنة وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرياضة على عودة الأنشطة الرياضية للموسم 2020-2021 للفئات العمرية وذلك وفق عدد من الشروط أهمها الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة والمعمول بها سابقاً.

وأرسلت الهيئة العامة للرياضة خطاباً رسمياً إلى كافة الاتحاد الرياضية لإخطارها بعودة النشاط وفقاً لعدد من الشروط وهي:

* - الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة والمعمول بها سابقاً.

* - اقتصار المشاركين من فئة 12 سنة وما فوق من فئة المطعمين فقط الذين أكملوا 14 يوماً بعد الجرعة الثانية من الالتزام ببروتوكول الجرعة الثالثة المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

* - اجراء فحص PCR قبل المباراة بـ 48 ساعة كحد أقصى.

* - ارسال التقارير الخاصة بالإصابات والمخالطين للهيئة كل أسبوعين بشكل دوري من بداية عودة المسابقات والبطولات.

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