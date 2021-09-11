100 دقيقة لم تكف شباب الأهلي للفوز على العروبة

المصدر: سيد مصطفى - الفجيرة

انتزع العروبة نقطة تاريخية في أول ظهور له بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم اليوم، وفرض التعادل الإيجابي على شباب الأهلي، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في افتتاح المرحلة الثالثة من المسابقة. وتقدم الفرسان، أولاً عن طريق البرازيلي، إدواردو، "28"، ثم أدرك التعادل للعروبة لاعبه، احمد موسى، "39"، ليفشل بعدها شباب الأهلي في العودة للتقدم في المباراة التي امتدت لـ101 دقيقة بسبب توقفات تقنية الفار.

وجاءت البداية ضعيفة من جانب شباب الأهلي، على الرغم من فارق الخبرات والامكانيات، فيما ظهر العروبة بصورة أفضل عما كان عليه في مباراتيه السابقتين، ضد الوحدة والنصر، وحاول في أكثر من مناسبة تهديد مرمى ماجد ناصر، من دون جدوى. ولكن شباب الأهلي استفاق عند الدقيقة 13، حينما توغل البرازيلي، خيسوس من جهة اليسار ووزع كرة عرضية إلى مواطنه، إدواردو وهو على بوابة المرمى، الا أن الأرض انشقت عن الظهير الايسر جيانلوكا، وأبعد الكرة قبل أن تسكن شباك فريقه.

وعاد من بعدها أحمد نور، وسدد كرة قوية من خارج الصندوق ارتدت من العارضة إلى إدواردو، المتابع الذي لعبها برأسه بين يدي الحارس، أحمد الحوسني (16). ونجح ادواردو في المحاولة الثالثة أن يُترجم أفضلية شباب الأهلي لهدف، بعد أن سدد محمد جمعة كرة من خارج الصندوق ارتدت من القائم الأيمن وأكملها داخل الشباك.

ولم يستسلم العروبة للنتيجة واستطاع أن يُعيد تنظيم صفوفه بفضل المتألق علي مدني، واستطاع أصحاب الأرض من أول هجمة منظمة أن يدركوا التعادل عن طريق أحمد موسي، الذي استغل كرة مرتدة من المدافع حمدان الكمالي وأودعها برأسه داخل المرمى مسجلاً أول أهدف العروبة في دوري المحترفين.

وفي بداية الشوط الثاني، نجح ماجد ناصر أن يُنقذ شباب الأهلي من حرج بالغ كاد أن يتعرض له فريقه، حينما تصدى بخبرة كبيرة، لتسديدة جيانلوكا، التي لعبها من ضربة ثابته وحولها الحارس لضربة ركنية. وعاد ماجد ناصر ليمنع هدف مُحقق أخر على فريقه من تسديدة علي مدني التي ارتدت منه إلى مهاجم العروبة كينجسلاي ايدوه، وأنقذها مجدداً (50). وأدرك شباب الأهلي حرج الموقف، فسعى في أكثر من محاولة لمعاودة التقدم، وكانت أقرب الفرص للتسجيل عن طريق خيسوس، الذي تلقى كرة مرتدة من الدفاع والمرمى مفتوح أمامه على مصراعيه، لكنه أطاح بالكرة بغرابة شديدة فوق العارضة (78). وعادت العارضة لتنقذ العروبة من استقبال هدف في وقت قاتل، عندما تصدت لتسديدة مهدي قائدي لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي (90).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news