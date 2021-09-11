«هريكين لين» بشعار «غودولفين» يطلب لقب «سانت ليجر»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يستهدف مهر غودولفين «هريكين لين» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، إحراز لقب «سانت ليجر»، السباق الكلاسيكي الأعرق في العالم، الذي يقام اليوم في نسخته الـ243 على مضمار دونكاستر البريطاني، ويجري لمسافة 2921 متراً عشبياً.

ويطمح «هريكين لين» المنحدر من نسل الفحل «فرانكل»، إلى تسجيل انتصاره الثالث على التوالي في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد أن توج هذا الموسم بلقب «الديربي الإيرلندي» على مضمار «كوره» يونيو الماضي، وأتبعه بانتصار باهر في سباق «بري دو باريس» على مضمار لونغشام الفرنسي في يوليو من هذا العام.

ويواجه مهر غودولفين في «سانت ليجر» تحدي تسعة من نخبة جياد المسافات الطويلة، يبرز منها خيول لم تتجرع الهزيمة في موسمها الحالي، يتقدمها المهر المتطور «إنتربريتاشين» المملوك لـ«بيتر برانت وجون ماغنر ومايكل تابور» بإشراف المدرب الإيرلندي الخبير إيدان أوبراين، الطامح لفوزه الرابع على التوالي، بعد أن حقق بين شهري يونيو وأغسطس الماضيين ثلاثة انتصارات جاءت على مسافات مختلفة، اثنان منها على مسافة 2800 متر.

كما يدخل دائرة المنافسة في اللقب المهر «أوتومان إمبريرور» المملوك لـ«أو تي آي رايسنغ» بإشراف المدرب جي بي مورتف، في ظل طموحات للمهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، لخطف انتصاره الخامس على التوالي، والرابع له هذا الموسم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news