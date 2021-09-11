منتخبات السباحة تتدرب اليوم في أبوظبي

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يشهد مسبح مدينة محمد بن زايد اليوم التجمع الأول لأبرز سباحي الأندية للتدريب، حيث تحدد أن يكون أسبوعياً، وذلك لاختيار أفضل السباحين من أجل المشاركة في البطولة العربية، المقررة في أبوظبي بين 24 و27 أكتوبر المقبل.

وكانت اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات عقدت اجتماعاً مشتركاً لبحث برنامج إعداد السباحين، وقال رئيس لجنة المنتخبات جمعة البلوشي، في تصريح صحافي: «البداية اليوم في أبوظبي حيث تم اختيار 26 سباحاً سيتدربون وفقاً لبرنامج المدرب الأسترالي المكلف من مجلس أبوظبي الرياضي للإشراف على برنامج السباحين المشاركين في بطولة العالم بأبوظبي». وأضاف: «سيتم اختيار أفضل الأرقام والسباحين والسباحات للمشاركة في البطولة العربية آخر أكتوبر المقبل».

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