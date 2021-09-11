منتخب الترايثلون يختتم معسكر أبوظبي استعداداً للبطولة الآسيوية

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يختتم المنتخب الوطني للترايثلون معسكره التدريبي الذي خاضه في أبوظبي، ضمن استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية المقررة في قيرغيزستان خلال الفترة من 14 إلى 20 الشهر الجاري.

وأعلنت اللجنة الفنية لجمعية الترايثلون برنامج المنتخب الذي سيغادر الثلاثاء المقبل، وتشهد البطولة مشاركة كبيرة من مختلف المنتخبات الإقليمية والدولية.

وقالت جمعية الإمارات للترايثلون في بيان: «بعثة المنتخب تتشكل من رئيس الوفد نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد الحاج، وإداري المنتخب جمعة المقبالي، والسكرتير الفني الحسن عقيلي، ومدرب المنتخب فاروق محمود الجسمي، بالإضافة إلى سبعة لاعبين هم: محسن آل علي، فارس الزعابي، سعود الزعابي، علي الكعبي، حمدان جبر، سالم جمال ويوسف الهنائي».

من جهته، قال أحمد الحاج في تصريحات صحافية: إن «جمعية الإمارات للترايثلون حريصة على دعم تطلعات اللاعبين بما يسهم في دعم الجهود المبذولة نحو نقلة نوعية مضافة، وأشكر مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري للمنتخب».

ومن المقرر أن يدخل اللاعبان حمدان جبر ويوسف الهنائي في معسكر داخلي في قيرغيزستان بإشراف الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي للترايثلون برفقة المدرب الوطني فاروق الجسمي، وقد تم اختيارهما من أصل 80 مشاركاً كأفضل اللاعبين الشباب الموجودين في المنطقة، وسيبدأ المعسكر بعد نهاية البطولة الآسيوية مباشرة في الفترة من 19 إلى 24 الشهر الجاري.

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