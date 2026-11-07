ملحان: فوزي بأول ذهبية إماراتية في أولمبياد الشباب «لحظة استثنائية»

أكد لاعب المنتخب الوطني للريشة الطائرة، ريان ملحان، أن تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات فردي الشباب بدورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب «داكار 2026»، يُمثل لحظة استثنائية في مسيرته الرياضية، معرباً عن فخره بتحقيق أول ذهبية للإمارات في تاريخ مشاركاتها بالدورة، ورفع علم الدولة على منصة التتويج.

وقال ملحان: «الفوز بميدالية ذهبية للإمارات إنجاز سأظل أعتز به دائماً. بذلت الكثير من الجهد للوصول إلى هذه اللحظة، وما يزيدها تميزاً أنها تحمل إنجازاً تاريخياً للدولة. وأتمنى أن تلهم هذه الميدالية المزيد من الرياضيين الشباب في الإمارات للإيمان بقدراتهم والعمل لتحقيق أحلامهم».

وعن لحظة حسم المباراة النهائية، أوضح: «احتجت إلى بضع ثوانٍ لاستيعاب ما حدث. شعرت بسعادة كبيرة وارتياح بعد كل ما بذلته من عمل وتدريب وتضحيات. وعندما أدركت أنني فزت بالذهبية، غمرني الفخر بأنني حققت ذلك للإمارات».

وأضاف أن الإنجاز يُمثل حافزاً لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات، قائلاً: «هذا إنجاز كبير، لكنني لا أريد التوقف عنده. أطمح إلى تقديم أداء مميز في بطولة العالم 2027، والعمل نحو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. أدرك أن الطريق يتطلب الكثير من الجهد، وأنا مستعد لذلك».

وكان ملحان قد أهدى الإمارات إنجازاً تاريخياً، بعدما تغلب على الفرنسي مادي سو في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، ليحرز ذهبية فردي الشباب، في إنجاز احتفى به وفد الدولة مساء أول من أمس.

من جهة أخرى، سجل لاعب منتخب القوس والسهم خليفة الكعبي رقماً قياسياً إماراتياً جديداً في مسابقة القوس الأولمبي لمسافة 60 متراً لفئة الرجال تحت 18 عاماً، بعدما حقق 677 نقطة، محطماً الرقم القياسي السابق للدولة ورقمه الشخصي البالغ 673 نقطة.

كما سجلت لاعبة منتخبنا الوطني هدى آل علي رقماً شخصياً جديداً بلغ 631 نقطة، متجاوزة رقمها السابق البالغ 606 نقاط، بفارق 25 نقطة.

وفي منافسات الترايثلون، حلت لاعبة منتخبنا الوطني شارلوت ثورستون، في المركز الـ25، بعدما أنهت السباق بزمن قدره ساعة و8 دقائق و29 ثانية.