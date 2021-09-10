الشارقة يستقبل الوصل لتكريس «عقدة الموسمين»

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

يخوض فريق الشارقة عند الساعة التاسعة من مساء اليوم مواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه الوصل على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم، إذ يسعى الشارقة الذي يحل في المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري برصيد ست نقاط إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثالث له على التوالي في الدوري وحصد النقطة التاسعة، في حين يتطلع الإمبراطور الوصلاوي إلى فك عقدة تفوق الشارقة عليه في الدوري لموسمين متتاليين 2019-2020 و2020 -2021، ففي موسم 2019-2020 فاز الشارقة في الدور الأول بنتيجة تاريخية على الوصل في ملعبه بزعبيل بلغت خمسة أهداف مقابل هدف، وعاد الشارقة وفاز في الدور الثاني أيضاً 2-1، وفي موسم 2020-2021 فاز الشارقة في الدور الأول 2-1، في حين تعادلا في الدور الثاني 3-3.

ويعوّل الفريق الشرقاوي على اكتمال صفوفه بعودة نجمه البرازيلي للمشاركة مع الفريق في الظهور الأول له هذا الموسم إلى جانب مواطنه لوان بيريرا، بعدما غابا عن الفريق في الجولتين الأولى والثانية بداعي الإيقاف. ويأمل الشارقة في المحافظة على سجله خالياً من أي خسارة في الدوري، بعدما فاز في الجولتين الماضيتين على كل من اتحاد كلباء بهدف نظيف، وكذلك على الظفرة بهدف نظيف أيضاً.

وتمثل مباراة اليوم بروفة قوية جداً للملك الشرقاوي قبل المواجهة المرتقبة أمام الوحدة يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال آسيا للأندية، وتتميز لقاءات الشارقة والوصل دائماً بالمتعة والإثارة والحضور الجماهيري الكبير.

وأكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري أنه ورغم أن الوصل فريق قوي ويضم عناصر مميزة قدمت نفسها بصورة جيدة في الجولتين الماضيتين، إلا أن لديه الثقة بلاعبيه والرغبة في مواصلة تحقيق الانتصارات وحصد المزيد من النقاط.

في المقابل، فإن الوصل الذي حقق الفوز في مباراة واحدة أمام بني ياس بهدف نظيف، وتعادل في المباراة الثانية أمام خورفكان 1- 1 محتلاً المركز السادس حتى الآن برصيد أربع نقاط يسعى بدوره إلى تحقيق فوز ثمين على الشارقة وتقديم نفسه بشكل جيد والعودة إلى المنافسة على الألقاب والبطولات ومنصات التتويج التي غاب عنها طويلاً، لاسيما أن الفريق يضم عناصر مميزة من اللاعبين.



خالد الظنحاني: هدفنا حصد النقاط الثلاث

أكد لاعب الشارقة، خالد الظنحاني، أنه ورغم أن منافسهم الوصل فريق كبير ويملك عناصر قوية إلا أن ذلك لا يمنعهم كلاعبين من الظهور بكامل قوتهم لتحقيق الفوز والخروج بالعلامة الكاملة، خصوصاً أن المباراة تُلعب على أرضهم ووسط جمهورهم. وقال في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «فترة توقف الدوري أتاحت لنا الفرصة لمراجعة الأخطاء، ومع اكتمال الصفوف نعد أوفياء الملك بتقديم الأفضل».

راميرو: ناقشنا مع هيلمان مشكلة الأهداف

قال لاعب الوصل، البرازيلي راميرو بينيتي، إن اللاعبين ناقشوا مع مدرب الفريق، البرازيلي أودير هيلمان، سبب مشكلة عدم إحراز الأهداف وإهدار اللاعبين لفرص الفريق، مشيراً إلى أن «الإمبراطور» استعد بشكل جيد لمباراته المقبلة أمام الشارقة، مشدداً على أن الوصل يسعى إلى تحقيق الفوز بالمباراة.

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