العنبري: نفكر حاليا في مباراة الوصل وملف الآسيوية سيفتح في وقته

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدرب فريق الشارقة لكرة القدم عبدالعزيز العنبري أن تفكير الجهاز الفني واللاعبين ينصب حاليا على مباراة الوصل بعد غد ضمن الجولة الثالثة لدوري ادنوك للمحترفين، وأنه ليس هناك تفكير في بطولة آخرى، مشددا على أن ملف مباراة الفريق مع الوحدة في دوري أبطال آسيا للأندية سيفتح في وقته، نافيا في الوقت ذاته أن تكون مباراة الوصل عبارة عن بروفة للفريق قبل مواجهة الوحدة الثلاثاء المقبل، واصفا مباراة الوصل بالمهمة وفي بطولة مهمة تتطلب التركيز.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم بمقر النادي "الشارقة استفاد كثيرا من فترة توقف الدوري بسبب" أيام فيفا"، حيث خاض مباراة ودية أمام دبا الفجيرة". وبشأن مشاركة الدوليين شاهين عبد الرحمن وعادل الحوسني والحسن صالح والأوزبكي شكوروف والكنغولي بين مالانغو في المباراة، أضاف العنبري" سنصل خلال 48 ساعة القادمة لقرار بخصوص مشاركة اللاعبين الدوليين سواء من بداية اللقاء أو اثناء المباراة.

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