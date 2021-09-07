سرقة ساعة المدرب كوزمين في إيطاليا

المصدر: أحمد طارق■ دبي

تعرض مدرب العين وشباب الأهلي السابق الروماني أولاريو كوزمين، لسرقة ساعته في إيطاليا، وفقاً لوسائل إعلام رومانية.

وذكرت صحيفة «ليبرتاتي» أن كوزمين أبدى حسرته على سرقة ساعة ثمينة، من ماركة ريتشارد ميل وتبلغ قيمتها 180 ألف دولار، مشيرة إلى أن المدرب الروماني توجه إلى شرطة ميلانو وقام بالإبلاغ عن حادث السرقة.

وأضافت: «كوزمين كان يسير مع زوجته في أحد شوارع مدينة ميلانو، بينما اقترب منه أحد الأشخاص وقام بمعانقة المدرب الروماني قبل أن يركض هذا الشخص ويغادر المكان على إحدى الدرّاجات النارية، وعقب ذلك اكتشف المدرب الروماني اختفاء الساعة من يده».

وأشارت إلى أن كوزمين (52 عاماً) حصل على الساعة أثناء تدريبه لفريق شباب الأهلي، مبينة أنها تُعد من أفضل فتراته التدريبية طوال مسيرته.

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