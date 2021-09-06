«تراك إم 7» يفوز بأول سباقات الموسم لهواة الدرّاجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

فاز فريق «تراك إم 7» بلقب «في بي للدرّاجات الهوائية»، أول سباق لهواة الدرّاجات في الموسم الجديد، الذي أقيم الجمعة الماضية في بحيرة المرموم بالقدرة في دبي، بحضور الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس الاتحاد الآسيوي للدرّاجات، أسامة الشعفار، وبتنظيم مؤسسة «في أي بي لتنظيم الفعاليات».

ونجح فريق «تراك إم 7»، بطل الهواة الموسم الماضي في الفوز بالمركز الأول في (فئة الهواة مواطنين)، و(فئة المقيمين)، ليواصل استمراره في صدارة (فرق الهواة) من الموسم الماضي. وأكدت رئيسة مجلس إدارة الشركة المنظمة، الوازنة فلاح لـ«الإمارات اليوم»، أن «السباق يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية التي ستنظمها الشركة الفترة المقبلة، وبإشراف من مجلس دبي الرياضي، خصوصاً في مجال الدرّاجات، عقب نجاح السباق الأول الذي تم الإعداد له قبل شهرين وأكثر وشهد مشاركة 350 لاعباً ولاعبه من الممارسين للعبة في الإمارات».

وفاز في السباق الرئيس لـ(الهواة مواطنين): فاروق الجسمي من فريق «تراك إم 7» بالمركز الأول، وجاء عبدالله فرحان، وخالد إبراهيم من فريق الشعفار جميرا في المركزين الثاني والثالث، وفاز بالمركز الأول في (المحترفين للأندية): أسامة محمد، وحلّ حمد المهيري ثانياً، وعبدالرحمن سالم ثالثاً، وفي (فئة المقيمين): فاز محمد الصبيح من فريق «تراك إم 7» بالمركز الأول، وحلّ جون هيسلوس ثانياً، وماجد البلوشي ثالثاً.

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