مراسم تتويج شباب الأهلي بـ «كأس الإمارات» لكرة اليد 18 سبتمبر

المصدر: جوني جبور ■ دبي

حدد اتحاد كرة اليد 18 سبتمبر الجاري موعداً لإقامة مراسم التتويج الرسمي لفريق شباب الأهلي ببطولة «كأس الإمارات» للموسم الماضي، وذلك عقب مباراة «فرسان اليد» ودبا الحصن في الجولة الثانية من بطولة الدوري العام للموسم الجديد.

وجاء قرار اتحاد اللعبة في إقامة حفل مراسم تتويج لفريق نادي شباب الأهلي، ليضع نقطة النهاية في القضية التي شغلت الشارع الرياضي، منذ تتويج الشارقة بـ«كأس الإمارات» رغم خسارته أمام شباب الأهلي بواقع «24-25» في ختام الدور النهائي للبطولة، خصوصاً أن إدارة شباب الأهلي اتجهت عقب نهاية البطولة إلى مجلس التحكيم الرياضي، الذي أصدر في مارس الماضي قراره المتعلق بقضية رقم (112) لسنة 2021، وتثبيت فوز «فرسان اليد» على العين في افتتاح الدور النهائي «29-22»، وما ترتب عليه من نتائج، في قرار ألغى العقوبة الاتحادية التي طبقها اتحاد اللعبة باعتبار شباب الأهلي خاسراً أمام العين بنتيجة «10-0» لمخالفته لوائح التسجيل.

من جهته، ثمن المدير التنفيذي في قطاع إدارة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان، قرار اتحاد اليد، وقال سلطان في تصريحات صحافية: «أتوجه بالشكر إلى اتحاد اللعبة للاستجابة لرغبة شباب الأهلي، خصوصاً أنه من حق فريق اليد أن يتوج بالصورة التي تليق بالأبطال».

وأوضح: «رفضت إدارة الألعاب الجماعية القرار السابق لاتحاد اليد بأن يتم تتويج شباب الأهلي بـ(كأس الإمارات) خلال مباراة (كأس السوبر) التي تجري الخميس المقبل وتجمع الشارقة والجزيرة، مع إصرارنا بأن يعطى (فرسان اليد) حقهم بالحصول على التكريم والتتويج المناسبين، وأشكر اتحاد اللعبة على تعاونه، بإصداره القرار الجديد، بأن يتم تتويج (فرسان اليد) على أرض صالة ناديهم في 18 سبتمبر الجاري، عقب مباراة الفريق أمام دبا الحصن في الجولة الثانية من بطولة دوري الموسم الجديد».

مليحة يكرّس العقدة على الوصل

واصل مليحة وللموسم الثاني على التوالي، تكريس العقدة على الوصل، بتحقيق رجال مليحة وعلى أرض صالة ناديهم، انتصارهم الثالث على التوالي على حساب «الامبراطور»، أول من أمس، وجاء بنتيجة «26-24»، في لقاء جمع الفريقين لحساب ختام الجولة الأولى من دوري الموسم الجديد 2021-2022، التي شهدت ايضاً فوز الجزيرة على مضيفه دبا الحصن بواقع «25-17».

ونجح مليحة في تأكيد علو كعبه في لقاءات الوصل، بعد أن فاز مليحة في ذهاب وإياب دوري الموسم الماضي بواقع «35-31» و«34-19» على التوالي، خصوصاً أن أصحاب الضيافة استهلوا افتتاحية دوري موسمهم الجديد، بالأفضلية ذاتها، بعد شوط أول أنهوه متفوقين بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة «14-11»، وفي الشوط الثاني نجحوا في الحفاظ على الفارق وحسم نتيجة المباراة «26-24».

بدوره، فرض الجزيرة أفضليته المطلقة على مجريات لقائه أمام دبا الحصن، بعد شوط أول أنهاه لاعبو «فخر أبوظبي» بفارق ثلاثة أهداف وبواقع «12-9»، وشوط ثانٍ عرفوا خلاله كيفية توسيع فارق الأهداف وحسم نتيجة المباراة «25-17».

وكانت الجولة الافتتاحية، قد استهلت مساء الجمعة الماضي، في مواجهتين عرف من خلالها كيفية الفوز على شباب الأهلي بفارق الهدفين وبنتيجة «25-23»، وتسجيل العين النتيجة الأبرز بفوزه على النصر «37-27».

واعتلى العين في ختام الجولة، صدارة الترتيب العام برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن كل من الجزيرة ومليحة والشارقة.

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