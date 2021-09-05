النصر يخسر من اتحاد كلباء ودياً

المصدر: محمد أبوإسماعيل . دبي

خسر فريق النصر أمام اتحاد كلباء بنتيجة صفر-2 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أول من أمس في استاد آل مكتوم، ضمن استعدادات الفريقين لعودة مباريات الدوري. أحرز هدفي اتحاد كلباء اللاعب مالابا، بواقع هدف في كل شوط، وخاض النصر المباراة بالبدلاء، حيث لم يدفع المدرب بأي لاعب أجنبي أو من التشكيلة الأساسية للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين البدلاء.

وقال نادي النصر في حسابه على «تويتر»: «قرر المدير الفني رامون دياز، خوض المباراة الودية أمام فريق اتحاد كلباء باللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الماضية أو لم يشاركوا بشكل أساسي واللاعبين الشباب، بهدف تعزيز جاهزية الفريق بمختلف عناصره قبل استئناف مباريات دوري أدنوك للمحترفين». وبدأ العميد المباراة بتشكيلة مكونة من عبدالله التميمي، يعقوب حسن، محمد مصطفى، راشد عمر، عبدالله عباس، خالد جلال، جان كلود، عمر جمعه، عبدالرحمن حسن، عبدالله حليحل، غابريل.

ويملك النصر ثلاث نقاط في جدول ترتيب الدوري، من فوز على العروبة وخسارة أمام عجمان، بينما حصد فريق اتحاد كلباء نقطة واحدة فقط من التعادل مع الجزيرة والخسارة أمام الشارقة.

النصر خاض المباراة من دون اللاعبين الأجانب والأساسيين من أجل الوقوف على مستوى البدلاء.

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