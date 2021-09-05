إيسيلا: الأمور معقدة في بني ياس.. نحتاج لتعويض 3 أساسيين

المصدر: معاذ كمبال. أبوظبي

وصف مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا، الأوضاع داخل قلعة «السماوي» بالمعقدة بسبب النتائج التي حققها الفريق بالخسارة أمام الوصل صفر-1 والتعادل أمام الوحدة 1-1 على التوالي، ضمن الجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وذلك في ظل استمرار عدم تعاقد إدارة النادي مع بدلاء لتعويض رحيل الثنائي الهجومي سلطان الشامسي والبرازيلي جواو بيدرو.

وقال إيسيلا في تصريحات لصحيفة «برو سبورت» الرومانية: «الأمر معقد للغاية، النادي تحت إدارة جديدة، لقد جرى تخفيض الميزانية بنسبة 30%، فقدنا ثلاثة لاعبين أساسيين خلال الانتقالات الصيفية الحالية من بينهم هداف الفريق جواو بيدرو، وسلطان الشامسي، بجانب تعرض قلب الدفاع حسن المحرمي للإصابة خلال مشاركاته في التدريبات مع المنتخب الوطني».

وعلى الرغم من مرور جولتين حتى الآن على انطلاقة مسابقة الدوري فإن بني ياس لم يغلق ملف اللاعبين الأجانب والمواطنين، وينصب تركيز الإدارة في الوقت الحالي في البحث عن مهاجم لتعويض جواو بيدرو الذي انتقل لصفوف الوحدة بعد نهاية فترة الإعارة، في وقت اكتفى فيه بتفعيل بند شراء بطاقة لاعبه الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، وتجديد عقد الثنائي عامر عبدالرحمن والبرازيلي سيل صامويل، إلى جانب تصعيد عبدالله البلوشي للفريق الأول.

وقال المدرب الروماني الذي يقضى موسمه الثاني مع بني ياس وحقق معه النجاحات في العام الأول: «في ظل هذه المعطيات من الواضح أننا في حاجة لدخول سوق الانتقالات الحالية، هنالك مناقشات بالفعل حول التعاقدات، لاتزال نافذة الانتقالات مفتوحة وستستمر حتى مطلع شهر أكتوبر المقبل».

على جانب آخر، يواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب «الشامخة» وذلك استعداداً لمواجهة العين المقررة يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة من المسابقة، ويشارك في التحضيرات جميع اللاعبين عدا الحارس فهد الظنحاني الذي التحق بتدريبات المنتخب الوطني، والمدافع حسن المحرمي الذي يغيب بسبب الإصابة، ويحتل «السماوي» المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.

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