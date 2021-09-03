المغربي سفيان رحيمي يظهر في ودية العين المغلقة أمام الرديف

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

شارك الوافد الجديد لصفوف فريق العين، المغربي سفيان رحيمي، في المباراة الودية المغلقة التي أجراها الفريق على استاد خليفة بن زايد، في مواجهة الفريق الرديف، أول من أمس، وهي أول ظهور للاعب الذي انتقل، نهاية الشهر الماضي، لصفوف «الزعيم» قادماً من الرجاء المغربي، بعقد يمتد لأربعة مواسم، بداية من الموسم الحالي ولغاية 2025.

وكان اللاعب الجديد (25 عاماً) غاب عن مباراتَي فريقه أمام خورفكان والإمارات ضمن دوري المحترفين، لعدم قيده الرسمي في الفريق بسبب حصوله على إذن للمشاركة مع فريقه في نهائي البطولة العربية، وتمنح مشاركته في المباراة الودية مؤشرات إلى قدرته على الظهور في لقاء بني ياس في الجولة الثالثة من الدوري.

وجاءت المباراة الودية المغلقة بناء على رغبة المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، في وقت كان النادي يبحث عن خوض تجربة ودية أمام الأندية الأخرى، قبل أن يقرر الجهاز الفني مواجهة الفريق الرديف، في تجربة شهدت العديد من التبديلات بين اللاعبين في الجانبين، للوقوف على كل العناصر الموجودة في قائمة الفريقين الأول والرديف.

وذكر الموقع الرسمي لنادي العين أن الفريق يتابع برنامجه التحضيري خلال فترة التوقف الحالية، وأن الحالة المعنوية مرتفعة وسط اللاعبين، وأن الاستعدادات تمضي وفقاً للخطة المعدة مسبقاً من قبل الجهاز الفني، التي جرى وضعها قبل انطلاقة التحضيرات للموسم.

ويغيب عن صفوف الفريق خلال الفترة الحالية الثلاثي، أحمد برمان وبندر الأحبابي وكايو كانيدو، إلى جانب التونسي ياسين مرياح، والتوغولي لابا كودجو، بالإضافة إلى لاعبي المنتخب الأولمبي خالد البلوشي ومحمد عباس، وذلك بعد استدعائهم من جانب المنتخبات الوطنية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news