المحرمي: سأعود من الإصابة أقوى.. ورسائل الدعم منحتني العزيمة

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

جدّد مدافع فريق بني ياس، الدولي حسن المحرمي، الذي تعرض للإصابة في الركبة خلال معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم الحالي، ثقته الكبيرة بالتعافي والعودة إلى الملاعب أفضل من ذي قبل، معرباً عن امتنانه للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس الرياضي الثقافي، ورئيس مجلس الإدارة، اللواء الدكتور أحمد الرئيسي، والأعضاء والجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني، لحرصهم على متابعة حالته الصحية.

وأشار المحرمي، في بيان نشره عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إنه تسلم التقرير الخاص بالإصابة والبرنامج الزمني الذي يستغرقه، تمهيداً للعودة إلى الملاعب مجدداً، وقال: «تأكدت من مرحلة التأهيل، كل شيء جاهز لبدء مرحلة جديدة للعودة إلى المستطيل الأخضر، أعد نفسي قبل أن أعدكم بأنني سأعود أفضل وأقوى من قبل وأتمنى التوفيق والنجاح».

وكان المدافع الدولي غادر معسكر المنتخب الوطني عقب إصابته في الركبة خلال تحضيرات «الأبيض»، استعداداً لمواجهة لبنان في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وهو ما تسبب في ربكة لمدرب المنتخب، الهولندي مارفيك، الذي كان يخطط للاعتماد عليه في لقاء اليوم.

وقال حسن المحرمي: «الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل، شكراً جزيلاً لرسائلكم الداعمة ودعواتكم الصادقة لي، استقبلت هذه الرسائل بالعزيمة والإرادة، وأمنياتي أن تكون هذه الأيام سهلة».

على جانب آخر، استأنف لاعبو الفريق التدريبات اليومية على استاد الشامخة، تحت قيادة المدرب الروماني دانيال ايسيلا، وذلك في إطار التحضيرات للمواجهة المقبلة التي ستجمعهم بفريق العين، وحصل لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا» بمقر النادي في الشامخة، بالتعاون مع مستشفى الريم في أبوظبي.

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