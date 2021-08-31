خالد إسماعيل: النصر لن ينافس على الدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أكد لاعب النصر والمنتخب الوطني السابق خالد إسماعيل، أن العميد لن ينافس على لقب الدوري الموسم الحالي، مشيراً إلى وجود خلل فني كبير، وليس إدارياً، متعلق بالمنظومة الدفاعية للفريق والأطراف، وهو ما ظهر في أول جولتين من البطولة.

وكان النصر تعرّض لخسارة قاسية في بداية مشواره ببطولة الدوري أمام عجمان بثلاثية نظيفة قبل أن يعود ويفوز على العروبة بخماسية، ولكن هذا لن يبرر الخسارة الأولى أمام الجمهور الذي أظهر حزنه على الفريق بعد فترة إعداد قوية خاضها اللاعبون في إسبانيا. وعقب مباراة النصر والعروبة التي انتهت بفوز النصر، قال خالد إسماعيل لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق يعاني بشكل كبير في الجانب الدفاعي والأطراف، هناك أخطاء فنية وليست إدارية، ومن الصعب الحكم على الفريق في أول مباراتين، ولكن هناك أمور كثيرة تشير إلى أن الفريق لن يكون منافساً على البطولة هذا العام، أهمها المنظومة الدفاعية للفريق، والتي ظهرت بشكل غير جيد».

وأضاف خالد إسماعيل عن سبب التفريط في اللاعب محمود خميس المنتقل الى الوحدة: «لا أعرف ما هو سبب انتقال محمود خميس أو غياب محمد عايض، أو أي لاعب آخر، فقط نحكم على الأداء الفني، وهو خلال المباراتين لا يظهر فريقاً قادراً على المنافسة على لقب الدوري». ورفض خالد إسماعيل طريقة الهجوم التي يتعرض لها مجلس الإدارة الحالي، وقال: «للمرة الأولى أتواجد في النادي منذ سبع سنوات، وأرفض أن يكون هناك أعضاء مجالس إدارة سابقون، هم من ينتقدون عمل الإدارة الحالي، وليس هذا التوقيت المناسب للنقد».

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