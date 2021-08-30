خورفكان يستضيف نهائي كأس الإمارات للصالات

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

اختارت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات القاعة الرياضية لنادي خورفكان مكاناً لإقامة المباراة النهائية لكأس الإمارات، التي ستجمع النصر مع الظفرة يوم الثلاثاء المقبل.

ويُعد النهائي هو الثالث لفريق النصر منذ بداية الموسم الحالي، والثاني للظفرة الذي توج بكأس السوبر على حساب النصر.

وضرب النصر موعداً مع الظفرة بعد أن تغلب على شباب الأهلي ذهاباً (3-0) وإياباً (7-1)، بينما صعد الظفرة لخوض المباراة النهائية بعد تعادله مع مليحة (3-3)، وفوزه (2-1). من جانبه، أكد مشرف فريق الصالات بنادي النصر منصور بوسمرة، أن فريقه ماضٍ بقوة لتحقيق اللقب الأول في الموسم الحالي وجاهز بشكل كامل لخوض النهائي، مدركاً قوة وصعوبة المباراة التي تأتي أمام فريق الظفرة.

وقال بوسمرة لـ«الإمارات اليوم»: «نشعر بتفاؤل كبير لخوض المباراة النهائية وثقتنا عالية بالفوز بالكأس، واستعداداتنا لها جيدة، ونتطلع لتعويض خسارة كأس السوبر أمام الظفرة بداية الموسم، واللاعبون والجهازان الفني والإداري يدركون مسؤوليتنا، ونتطلع لإسعاد جماهيرنا».

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