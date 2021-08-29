محمد سرور: استعدادات دبا الحصن في مصر تبشر بموسم قوي

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

اختتم‏ فريق دبا الحصن معسكره التدريبي الذي أقامه في مصر، واستمر ثلاثة أسابيع، تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، والدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، بقيادة المدرب التونسي، عثمان النجار، إذ خاض الفريق خلال المعسكر خمس مباريات ودية، فاز في ثلاث وتعرض لخسارتين، وترأس البعثة الأمين العام للنادي، سعيد الريام، ومشرف الفريق محمد سرور.

من جانبه، قال محمد سرور لـ«الإمارات اليوم»: «كان معسكراً ناجحاً من جميع النواحي الفنية والبدنية والذهنية، بحيث تبشر المكاسب المتحققة بنتائج طيبة خلال الموسم المقبل، الذي يعد موسماً قوياً بعد زيادة عدد الفرق التي ستشارك في المنافسات، وخضنا عدداً من المباريات، كان أهمها الفوز على فريق الترسانة المصري (3-2)».

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