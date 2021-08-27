ماجد ناصر: شباب الأهلي يحتاج إلى «الأجنبي الرابع» للمنافسة على الدوري

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أكد حارس مرمى فريق شباب الأهلي ماجد ناصر، أن «فرسان دبي» يحتاج إلى التعاقد مع لاعب أجنبي قبل غلق باب القيد، مشيراً إلى أن الفريق يجب أن تكون صفوفه مكتملة حتى يتمكن من المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين.

وقال ناصر في تصريحات صحافية، إن «شباب الأهلي يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، وبعض المتابعين للفريق يرون أن الفريق لا يحتاج إلى تعاقدات جديدة، ولكني أرى (أن فرسان دبي) يحتاج للتعاقد مع لاعب أجنبي رابع، حتى تكتمل قائمة الفريق ويصبح جاهزاً للمنافسة على الألقاب في الموسم الحالي».

وأضاف: «الموسم طويل جداً، والفريق سيخوض العديد من البطولات، لذلك من المتوقع أن يتعرض اللاعبون للإجهاد إلى جانب الإصابات، ما يجعل اكتمال قائمة الفريق أمر مهم جداً حتى لا يتأثر مردود (فرسان دبي) على مدار الموسم». وتابع: «إدارة شباب الأهلي لم تقصر مع الفريق، وأتوقع أن يتم الإعلان عن التعاقد مع اللاعب الأجنبي الرابع في الفترة المقبلة قبل غلق باب سوق انتقالات اللاعبين».

وتحدث «قلب الأسد» عن مردود شباب الأهلي في الجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «الفريق حقق الفوز على الإمارات وعجمان، وأرى أن الأداء ليس سيئاً، ويرتقي إلى المتوسط، ولا شك أننا في بداية الموسم واللاعبون لم يصلوا إلى أفضل درجات الجاهزية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي، وأتوقع أن يتحسن أداء الفريق عقب خوض الجولتين الثالثة والرابعة».

يُذكر أن شباب الأهلي يضم في صفوفه ثلاثة لاعبين أجانب، هم البرازيلي كارلوس إدواردو الذي استمر مع الفريق من الموسم الماضي، بينما تعاقد «فرسان دبي» مع لاعبين جديدين هما الإيراني أحمد نورالله قادماً من بيروزي، والإيراني مهدي قائدي قادماً من الاستقلال، بينما يراهن الجهاز الفني على المردود الجيد من هداف الفريق في الموسم الماضي، البرازيلي إيغور خيسوس الذي يلعب ضمن فئة المقيمين في الدولة، إلى جانب التعاقد مع الموهبتين، البرازيلي يوري سيزار والبرازيلي غويلهيرمي بالا، والمقيدين أيضاً في فئة اللاعبين المقيمين.

ماجد ناصر: «اكتمال قائمة الفريق أمر مهم جداً حتى لا يتأثر مردود (فرسان دبي) على مدار الموسم».

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