النصر يصالح جمهوره بخماسية في شباك العروبة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

حقق النصر أول انتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين، بتغلبه على العروبة بخماسية نظيفة، في الجولة الثانية، فيما مُني العروبة بالهزيمة الثقيلة الثانية بعدما سقط في الأولى برباعية أمام الوحدة.

وأحرز أهداف النصر تيغالي (هدفان - 4 و41)، والبرازيلي ليما (39)، والبرتغالي توزي (92)، ولاعب الرأس الأخضر رايان مينديز (94).

ونجح «العميد» في تحقيق فوز مريح منذ بداية المباراة، أمام فريق استسلم في الشوط الأول، ليصالح جماهيره مؤقتاً بعدما ظهر بشكل سيئ في الجولة الأولى التي خسرها أمام عجمان بثلاثية.

وبدأ النصر المباراة بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة بتمريرة من مينديز إلى تيغالي الذي سدد الكرة ببراعة في المرمى، واستثمر الفريق تمريرات ضياء سبع ليحرز هدفين، الأول (39) من تمريرة عرضية ارتقى لها المدافع البرازيلي ليما برأسه وأسكنها الشباك، وبعدها أحرز تيغالي الهدف الثالث والثاني له بتمريرة من ضياء سبع، داخل منطقة الجزاء (41).

وفي الشوط الثاني، اعتمد العروبة على الهجمات المرتدة التي أحرز منها هدفاً عن طريق النيجيري كنجسلي، لكن حكم المباراة احتسب الكرة لمسة يد، حيث اعتمد على يده من أجل تخطي مدافع النصر.

وقام مدرب النصر بإجراء عدد كبير من التغييرات في الشوط الثاني في الدقائق الأخيرة لراحة لاعبيه، خصوصاً الأجانب، وإعطاء الفرصة للاعبين الجدد والصاعدين عقب تأكده من الفوز بالمباراة، وأثبت البدلاء نجاحهم، بعدما زاد النصر من غلته التهديفية بإحراز هدفين عن طريق رأسية البرتغالي توزي (92)، وأكمل ريان مينديز خماسية النصر (94) بخطأ من حارس المرمى، بتسديدة من اللاعب في المرمى الخالي.

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