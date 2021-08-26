النصر يبحث عن شخصيته أمام العروبة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يستضيف النصر على ملعبه العروبة الساعة 19:15 مساءً في الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم «أدنوك»، وهي المباراة التي يبحث فيها الفريق عن مصالحة جماهيره، والظهور بشكله الحقيقي بعد أن خسر المباراة الافتتاحية أمام عجمان بثلاثية نظيفة، بينما خسر العروبة على أرضه أمام الوحدة برباعية، وهو ما يجعل المباراة مهمة للفريقين الباحثين عن العودة إلى الطريق الصحيح.

واعترف مدرب النصر، الأرجنتيني دياز، بأحقية الخسارة التي تعرّض لها العميد، مشيراً إلى أن الفريق لم يقدم أي شيء في المباراة ولا يعلم السبب، لكن وعد بمحاولة العودة إلى الطريق الصحيح والظهور بالشخصية الحقيقية التي ظهر عليها الفريق قبل ذلك.

وتقدم مدرب النصر بالاعتذار إلى جمهور النصر عن الظهور الأول، حيث أكد أنه لا يعلم ما سبب هذا الظهور السيئ في المباراة، لكنه أكد امتلاك مجموعة كبيرة من اللاعبين الجيدين القادرين على الظهور بشكل قوي في المباريات المقبلة.

ويعود للعميد اللاعب الأرجنتيني سيبستيان تيغالي، الذي غاب عن المباراة الأولى، ما يشكّل إضافة للفريق خلال المباراة. واختتم المدرب تصريحه في المؤتمر الصحافي بأنه يريد إعادة الفريق إلى الشكل الذي ظهر به في ختام الموسم الماضي، وقد كان يقدم عروضاً رائعة.

من جهته، قال حارس مرمى النصر عبدالله التميمي: «عملنا خلال الفترة الماضية على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية. نعتذر للجمهور عن الخسارة السابقة في المواجهة السابقة، والتركيز حالياً هو تصحيح المسار بدءاً من مواجهة اليوم أمام العروبة».

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