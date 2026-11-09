نجم إنجليزي يحرق قميص أرسنال ويدوس عليه لإرضاء جمهور نادٍ آخر! (فيديو)

أثار النجم الإنجليزي السابق ديلي آلي غضب جماهير توتنهام، بعدما ظهر مرتدياً قميص الغريم التقليدي أرسنال، إثر خسارته رهاناً مع صانع المحتوى الشهير «سبيد» خلال بث مباشر للعبة «EAFC 27»، قبل ان يحرقه ويدوس عليه!.

وخاض اللاعب البالغ 30 عاماً مباراتين أمام سبيد، خسر الأولى بنتيجة 2-7 عندما قاد باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ، والثانية 2-4 بعدما مثل القادسية أمام النصر، ليضطر إلى تنفيذ الرهان وارتداء قميص آرسنال، معلقاً: «آسف يا جماهير توتنهام، لكن الرهان رهان».

Dele Alli burned an Arsenal shirt on his Twitch livestream today. 🤔 https://t.co/pPeuFsK5hi — TrueAFCNews (@TrueAFCNews) November 8, 2026

وسرعان ما حاول آلي استعادة ود جماهير فريقه السابق، بعدما نشر صورة للقميص ممزقاً وبجواره مطفأة حريق، وبث فيديو له وهو يحرق قميص الأرسنال، وعلق قائلاً: «سبيد، الرهان رهان! لكن هذا ما يُطلق عليه آثار ما بعد الرهان».

🚨🎥| Dele Ali throwing the Arsenal shirt on the floor after fulfilling speed’s dare. 😅 https://t.co/F23BiwtXEH — Kalshi FC (@KalshiFC) November 7, 2026

ويواصل آلي البحث عن نادٍ جديد، بعدما أصبح دون فريق منذ سبتمبر 2025، عقب إنهاء تعاقده مع كومو الإيطالي، فيما لا تزال آخر مشاركة رسمية له تعود إلى مارس 2025، حين تعرض للطرد بعد دقائق من ظهوره الأول مع الفريق.

وسجل آلي 67 هدفاً في 269 مباراة بقميص توتنهام، وأسهم في بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، وإنهاء الدوري الإنجليزي في المركز الثاني عام 2017، بعدما كان أحد أبرز المواهب الشابة في كرة القدم الإنجليزية.