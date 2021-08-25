اتحاد كلباء يبحث عن «التاريخ» أمام الجزيرة

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

يستضيف اتحاد كلباء عند السابعة والربع من مساء اليوم الجزيرة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين. ويبلغ رصيد الجزيرة ثلاث نقاط، من فوزه على الظفرة بهدفين نظيفين، بينما لايزال اتحاد كلباء من دون رصيد بعد خسارته المباراة الأولى أمام الشارقة بهدف نظيف.

وكان الفريقان قد التقيا في 12 مباراة سابقة في المحترفين، فاز الجزيرة في 11 مباراة، وتعادل في واحدة، ولم يتمكن اتحاد كلباء من تحقيق أي انتصار، ما يشجعه على بذل أقصى الجهود لتحقيق أول انتصار له في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ويدرك اتحاد كلباء أن تحقيق إنجازات الموسم الماضي نفسها، يوجب عليه عدم التعرض لخسارتين متتاليتين، لذلك فهو مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في بداية الموسم، كما يراهن على تأقلم لاعبيه الأجانب الجدد، وهم: المجري فارغا، والبيروفي كارتاجينا، إضافة إلى الأرجنتيني روبرت زولج، على اللعب في الأجواء الحارة، والرطوبة التي بدت واضحة عليهم في الشوط الأول، إضافة إلى التوغولي مالابا المطالب باستعادة مستواه المعروف، وتسجيل الأهداف.

وكشف المردود الفني الذي قدمه اتحاد كلباء في مباراته مع الشارقة، رغم خسارته بهدف من دون رد، أن الجزيرة لن يكون في مهمة سهلة أمام النمور في ملعبهم وأمام جمهورهم مساء اليوم، وقد لا تكون مهمة علي مبخوت وزملائه سهلة في تسجيل الأهداف المطلوبة، وفي الاتجاه نفسه يدرك فريق الجزيرة أن الحفاظ على درع دوري الموسم الماضي يتطلب منه عدم التفريط في النقاط في موسم مزدحم بالاستحقاقات والتوقفات، خصوصاً أن معظم لاعبيه مرتبطون مع المنتخب الوطني في التصفيات المونديالية.

يذكر أن أقسى نتيجة تعرض لها اتحاد كلباء أمام الجزيرة هي الخسارة بسداسية نظيفة في الموسم الماضي.

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