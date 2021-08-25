جمعة الشامسي: عودة الأندية المنسحبة ستلهب المنافسات في دوري الهواة

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

وصف رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، جمعة عبيد الشامسي، عودة فريقَي الرمس والجزيرة الحمراء للمشاركة في منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، بأنها ستلهب المنافسات وترفع المستوى الفني لفرق الهواة، متمنياً أن تكتمل الصورة بعودة جميع الفرق.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «عودة الفرق المنسحبة ستلهب المنافسات، وستمهد لارتفاع عالٍ بالمستوى الفني للفرق المشاركة، بسبب الزيادة التي ستطرأ على عدد المباريات، إضافة إلى المكانة الفنية المعروفة عن الرمس والجزيرة الحمراء»، وتابع: «نتمنى أن يكون هنالك نقل تلفزيوني للمباريات، وبحسب خطة يتم الإعلان عنها مسبقاً، بما يسهم في دعم جمهور أندية الأولى، لأن النقل التلفزيوني من أهم عوامل التسويق للدوري ويسهم في تطوير إمكانات اللاعبين، ومن المهم أن يكون هناك برنامج تلفزيوني يحلل المباريات ويسلط الضوء عليها، ولو لمرة واحدة في الأسبوع»، منوهاً إلى أن نادي الحمرية كان أول نادٍ يقوم بنقل المباريات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الموسم الماضي، وسيستكمل مهمته في الموسم المقبل، وعن تطلعات الفريق، أكد الشامسي أن الفريق يسعى لخطف إحدى بطاقتَي الصعود للمحترفين، لذلك استعان بأفضل اللاعبين ومدرب معروف بإنجازاته، وهو المصري طارق السيد عبدالغفار، ومجلس الإدارة ماضٍ بقوة لدعم الفريق.

من جهة أخرى، خاض فريق الحمرية أولى مبارياته الودية في المعسكر التدريبي المقام في مصر، أمام مصر للتأمين، وانتهت بفوز الفريق المصري بهدفين لهدف واحد.

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