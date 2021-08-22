كايو زيناردي: تمنيت دوراً أفضل لـ «الفار» في مباراة العين

المصدر: محمد فاضل ■ خورفكان

أكد مدرب خورفكان، البرازيلي كايو زيناردي، أن الأداء الذي قدمه فريقه في المباراة التي خسرها أمام العين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، أول من أمس، لا يعكس النتيجة التي انتهت عليها المباراة، وذلك بعد أن قدم اللاعبون أداء طيباً لكنّ الكثير من الهجمات لم يُترجم إلى أهداف.

وقال في مؤتمر صحافي بعد المباراة: «العين استفاد من ثلاث فرص، وسجل منها أهدافه الثلاثة، بينما لاعبو النسور لاحت لهم نحو خمس فرص لم يُستثمر منها سوى الهجمة التي مهدت لتسجيل الهدف الوحيد عن طريق إسماعيل الحمادي، في مطلع الشوط الثاني».

وتابع: «لم نشاهد مراجعة تقنية الفيديو (الفار) لبعض حالات خورفكان وتمنيت لو أن ذلك حدث فعلاً، واللاعبون لم يقصروا في واجباتهم، والمباريات المقبلة ستشهد أداء أفضل ونتائج تليق بالفريق».

‫من جانبه، أكد مشرف فريق العين، عبدالله علي، في تصريحات صحافية أن «افتتاح الموسم الحالي لدوري أدنوك بفوز، يعد أمراً جيداً للزعيم ويمثل انطلاقة قوية، وراضون عن جهود الفريق بشكل كامل، والمدرب استعد لهذه المباراة بشكل جيد، ما أتاح للاعبين الوصول لمرمى خورفكان كثيراً، ما تسبب في تسجيل الأهداف الثلاثة».

وتابع: «الفريق ظهر بشكل طيب أمام خورفكان، والمدرب تعامل بشكل جيد مع المباراة، وإدارة شركة كرة القدم لنادي العين انتدبت لاعبين دوليين، والكل كان على مستوى جيد، وهو المطلوب».

من جهته، قال مدرب العين، الأوكراني ريبيروف، بعد المباراة: «المهم لدينا أننا أحرزنا النقاط الثلاث، وسجلنا الأهداف التي قادت إلى الفوز، وأنا راضٍ عن الأداء وسنعمل على تطويره بشكل أفضل».

مدرب العين:

• «المهم أننا أحرزنا النقاط الثلاث، وراضٍ عن الأداء وسنعمل على تطويره».

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