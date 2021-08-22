جمهور الوصل يتوّج راميرو بنيتي «إمبراطور» الجولة الأولى

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

اختارت جماهير وصلاوية لاعبها البرازيلي، راميرو بنيتي، نجماً للمباراة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم أمام بني ياس، التي أقيمت مساء أول من أمس، وهي المواجهة التي سجل فيها اللاعب هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (90+3) ليمنح «الإمبراطور» ثلاث نقاط ثمينة في انطلاقة المشوار في مواجهة منافس من العيار الثقيل.

واكتسح الوافد الجديد الاستفتاء الذي أجراه الحساب الرسمي لنادي الوصل على «تويتر»، عقب نهاية المباراة مباشرةً، لاختيار أفضل لاعب في اللقاء، وقد حصل راميرو على أعلى عدد من الأصوات، كون أن الهدف الذي سجله كان حاسماً، وساعد الفريق على تجنب السقوط في فخ التعادل السلبي الذي كانت النتيجة في طريقها إليه.

وأظهرت الإحصائية الرسمية للموقع الرسمي لرابطة المحترفين، أن البرازيلي راميرو ظهر بشكل جيد في أول مباراة رسمية له مع «الإمبراطور»، إذ سدد مرتين على المرمى، وقام بـ49 تمريرة، منها أربع تمريرات مؤثرة، و32 في ناجحة في منطقة المنافس، وست مواجهات هوائية، بينما لمس الكرة 68 في المجمل.

من جانب آخر، قال لاعب فريق الوصل، الدولي على سالمين، إن الفوز الذي حققه الفريق كان مهماً للغاية كونه في افتتاحية المشوار، وأن الأهم في الوقت الحالي هو الحصول على النقاط كاملة وليس الأداء، وأن المواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق نظراً إلى التكافؤ في الأداء بين الفريقين.

وأضاف في تصريحات صحافية عقب نهاية اللقاء: «في بداية الدوري يسود الحذر في أداء الفرق، بالنسبة لمواجهتنا فقد كانت متكافئة، وهو ما أخّر الهدف حتى الدقائق الأخيرة، الفوز الذي حققناه مهم وسنحاول التركيز أكثر في الجولة المقبلة».

وفي المقابل، قال لاعب فريق بني ياس، أحمد شحدة، إنهم لم يتوقعوا الخسارة في بداية المشوار، وكانوا يأملون تقديم مستوى أفضل ومشابه في افتتاحية الموسم الماضي، وأضاف: «سنتعلم من هذه الخسارة وسنعمل على تعويضها، بالتأكيد مغادرة لاعب مثل جواو بيدور للنادي أمر مؤثر، لكننا سنحاول أن نكون على قدر المسؤولية في الجولات المقبلة».

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