بيرنارد يخطف قلوب الشرقاوية ويهدي «الملك» الفوز الأول في دوري أدنوك

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

خطف لاعب الشارقة الجديد ونجم فريق إيفرتون الإنجليزي السابق، بيرنارد دوراتي، قلوب جمهور الملك الشروقاوي، في أول ظهور رسمي له مع الفريق، بعدما تعاقد معه النادي بديلاً للاعب السابق، البرازيلي إيغور كورنادو، الذي انتقل للعب لاتحاد جدة السعودي، إذ أهدى بيرنارد الفريق أول فوز في دوري أدنوك للمحترفين على حساب فريق اتحاد كلباء، عندما نجح في تسجيل هدف الفوز الوحيد في المباراة، التي أقيمت أول من أمس، على ملعب الشارقة في الدقيقة «92»، مستغلاً خطأ قاتلاً لدفاع اتحاد كلباء، بعدما خطف الكرة من منتصف الملعب بمجهود فردي.

وحقق الشارقة فوزاً صعباً بعدما كانت المباراة تتجه إلى التعادل من دون أهداف.

وأنقذ بيرنارد فريقه من حرج الخروج، متعادلاً على أرضه ووسط جمهوره، ليحصد بذلك نقاط المباراة كاملة.

ورغم الخسارة إلا أن اتحاد كلباء قدم مباراة جيدة، وبدا نداً قوياً للشارقة، ووقف أمام هجوم الشارقة لأكثر من 90 دقيقة، قبل أن تستقبل شباكه هدف المباراة الوحيد.

انتهى الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف، رغم أن الشارقة كان الأفضل والأكثر استحواذاً على الكرة في اغلب شوطَي المباراة، إلا أنه يترجم ذلك إلى أهداف في مرمى اتحاد كلباء ليحسم المباراة في الوقت القاتل.

شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً متواضعاً، بعدما تم السماح للجمهور بحضور مباريات الدوري بنسبة 60%.

ورغم الفوز إلا أن الشارقة عانى كثيرا في هذه المباراة بأغلب فترات شوطَي المباراة، وغابت خطورة الفريق بسبب تماسك دفاع اتحاد كلباء، وإغلاقه جميع المساحات أمام مهاجمي الشارقة.

ولم يظهر مهاجم الشارقة الجديد، الكنغولي بين مالانغ،و بالمستوى المطلوب، وبدا واضحاً أنه تأثر بعامل الطقس والرطوبة العالية، ليقوم مدرب الشارقة باستبداله باللاعب سالم صالح في الدقائق الأخيرة للمباراة.

من جهته، أكد لاعب الشارقة، بيرنارد دوراتي، عقب المباراة، في تصريحات صحافية، أنه رغم أن المباراة كانت صعبة بسبب الطقس والرطوبة العالية والأداء الدفاعي القوي لاتحاد كلباء، إلا أن الشارقة حقق المطلوب وهو الفوز، مشيراً إلى سعادته بتسجيل هدف الفوز في أول مباراة رسمية له مع الفريق.

وأضاف: «سيطرنا على المباراة، وطبّقنا تعليمات المدرب رغم أن الجو كان حاراً، إلا أن ذلك ليس عذراً لنا، وأسعى إلى تقديم الأفضل خلال المباريات المقبلة».

بدوره، أكد لاعب اتحاد كلباء، محمد سبيل، أن الفريق كله يتحمل مسؤولية الخسارة في المباراة، وأنهم كلهم يكملون بعضهم، وهذه كرة قدم، مشيراً إلى أن الرطوبة العالية أثرت في اللاعبين.

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