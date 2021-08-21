عبدالسلام جمعة: الوحدة من الفرق المرشحة.. لكن لا نتكلم عن الفوز ببطولة

المصدر: محمد فاضل ■ الفحيرة

أكد مدير الفريق الأول لنادي الوحدة، عبدالسلام جمعة، أن النقاط الثلاث التي حصل عليها فريقه مهمة جداً في بداية مشوار دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد الفوز على العروبة برباعية نظيفة، أول من أمس.

وقال بعد نهاية المباراة التي أقيمت في ملعب الفجيرة: «حققنا ثلاث نقاط مهمة في بداية المشوار، وعلينا أن نفكر في المباريات المقبلة، والشيء المميز في الفريق، أن الأداء اتسم باللعب الجماعي، وهو ما عمل عليه المدرب طوال الفترة الماضية، وخلال معسكر الإعداد، إضافة إلى تنويع اللعب والانسجام».

وبخصوص تسجيل الأهداف الأربعة، قال جمعة في تصريحات صحافية: «الهدّافون ترجموا أداء الجميع، ما يعكس روح العمل الجماعي، وينتظرنا جهد أكبر، وجميع الفرق التي تشارك في البطولة جاهزة، لذلك نحتاج دائماً إلى مواصلة بناء الفريق، وعلى الرغم من أن الوحدة من الفرق المرشحة، إلا أننا لا نتحدث عن بطولة في الوقت الحاضر، لأن كل الفرق تنافس على البطولات، بل علينا أن نبني فريقاً قادراً على ذلك».

وعن المقومات المتوافرة في النادي من إدارة ولاعبين وخبرة ومواهب، وجهازين فني وإداري، قال: «هذه المقومات موجودة، وتعطي الحق، وهو حق مشروع للتفكير بالفوز بالبطولة، لكن هناك أمراً مهماً، هو تحقيق الفوز، وجمهور الوحدة يستأهل أن يشعر بالسعادة والفرح، وسنسعى لإسعاده».

من جهته، قال مدرب نادي العروبة، التونسي فتحي العبيدي، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «لعبنا أمام فريق لديه إمكانات عالية، وحاولنا أن نسجل الأهداف، لكن ذلك كان صعباً».

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