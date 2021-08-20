العين على «النسور» في خورفكان.. بداية تحقيق التطلعات

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

يشهد ملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، عند السابعة والربع من مساء اليوم، مباراة خورفكان مع ضيفه العين، ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين.

ويتذكر خورفكان فوزه على العين (4-2) في كأس الخليج العربي، ويتمنى تكراره في افتتاح الموسم الحالي، وهو ما أكده مدربه كايو زيناردي، بينما يسعى الزعيم إلى تأكيد تفوقه على خورفكان في المواجهات المباشرة، وكسب النقاط الثمينة.

ويتطلع العين إلى استعادة مكانته المعروفة في كرة الإمارات، وتصحيح الأخطاء التي أخرجته خالي الوفاض في الموسم الماضي، والعودة للمنافسة بقوة في الموسم الحالي، لذلك استعد للدوري بمعسكرين تدريبيين، خارجي في إسبانيا، وآخر في دبي، أقامهما بقيادة المدير الفني الأوكراني، سيرجي ريبروف، وخاض خلالهما عدداً من المباريات الودية، منها الفوز على ريال مورسيا والرائد السعودي بهدف نظيف في المباراتين، ويراهن العين على جميع لاعبيه، وبالتحديد الثلاثي التوغولي لابا كودجو والأرجنتيني جوانكا والمغربي ياسين مرياح.

من جهته يتطلع خورفكان إلى أن يعبر مرحلة الصراع على البقاء والمنافسة على مركز وسط الترتيب، أو البقاء آمناً ومبكراً.

وانتظم نسور خورفكان بمعسكر تدريبي أقامه في الشارقة، ولعب خلاله أربع وديات، إذ فاز على العروبة بهدف نظيف، وعلى الإمارات برباعية، بينما خسر من الشارقة، وشباب الأهلي بهدفين.

وكان الفريقان التقيا في الموسم الماضي، ضمن منافسات الدوري، وفاز العين (2-صفر) و(2-1).

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