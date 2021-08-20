«زين كلاوديت» بطلة «سكاي بيت لوثير ستيكس» البريطاني

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تُوّجت المهرة «زين كلاوديت»، بشعار سعيد الطاير، وإشراف المدرب الوطني إسماعيل محمد، بطلة في سباق «سكاي بيت لوثير ستيكس» الذي أقيم، أمس، على مضمار «يورك» البريطاني العريق، وخصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2»، وجرى لمسافة 1200 متر عشبي.

وأكدت المهرة، البالغة من العمر سنتين، موهبتها على صعيد سباقات السرعة، بإضافة انتصارها الثالث على التوالي في مسيرتها التي تقتصر على أربع مشاركات، جاءت جميعها لمسافة ستة فيرلونغ (1200 متر).

وعرف الفارس راي داوسون كيفية الحفاظ على قدرات المهرة «زين كلاوديت»، خلال المراحل الأولى للسباق، والبقاء على مقربة الصدارة، قبل أن يطلق العنان لها في الـ200 متر الأخيرة، والقبض على الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، محققة زمناً بلغ دقيقة و10 ثوانٍ و46 جزءاً من الثانية، متفوقةً بفارق الطول عن أقرب منافساتها المهرة «ساندرين» المملوكة لـ«كيه راوسينغ»، بإشراف المدرب أندرو بالدينغ، وقادها الفارس ديفيد بروبيرت للحلول في المركز الثاني، وليذهب المركز الثالث للمهرة «ديزرت دريمير» بشعار «جي دبليو باري وسي شيكليس»، بإشراف المدرب ستراوت وليام، وقيادة الفارس أوشين ميرفي.

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