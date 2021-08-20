الوحدة يفتتح الموسم برباعية نظيفة في شباك العروبة

المصدر: الفجيرة ■ الإمارات اليوم

نجح فريق الوحدة في إحراز أول ثلاث نقاط له في دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه العروبة بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت، أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى، ليحصد أصحاب السعادة ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشواره في البطولة.

ولعب العروبة مدافعاً معظم دقائق المباراة، لكن هجوم الوحدة شكّل فارقاً في المباراة، خصوصاً من خلال الكرات الرأسية التي سجل من خلالها الفريق ثلاثة أهداف.

افتتح الوحدة تسجيل الأهداف عن طريق البرازيلي، جواو بيدرو، بكرة رأسية في الدقيقة 12، مستفيداً من كرة عالية وصلته من اللاعب، محمد المنهالي، تمكن بيدرو من تسديدها قوية إلى الشباك، وعاد محمد المنهالي أيضاً ليصنع الهدف الثاني بعد أن أرسل كرة عالية أمام مرمى حارس العروبة، أحمد الحوسني، سددها السوري عمر خريبين داخل الشباك برأسه،في الدقيقة 25.

وعاد الوحدة وسجل الهدف الثالث عن طريق البرازيلي، جواو بيدرو، الذي تصدى برأسه لكرة وصلته من السوري عمر خريبين، سددها داخل الشباك في الدقيقة 39.

وكانت أخطر محاولات العروبة عن طريق المحترف البحريني المجتهد، علي مدن، الذي سدد كرة قوية مرت بجانب القائم (45+1)، وحصل الوحدة على ضربة جزاء تصدى لها السوري عمر خريبين، مسجلاً الهدف الرابع في الدقيقة 59.

وظهر العروبة بشكل أفضل في الدقائق الأخيرة، إلا أن محاولاته لم ترقَ لتسجيل الأهداف.

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