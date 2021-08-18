كايو زيناردي: نتطلع إلى الفوز على العين وتكرار نتيجة الموسم الماضي

المصدر: محمد فاضل – الشارقة

أكد مدرب خورفكان البرازيلي كايو زيناردي بان جميع لاعبي الفريق يشعرون بالجاهزية وعلى مستوى عالي من التركيز تمهيدا لتدشين منافسات الموسم الحالي لدوري ادنوك للمحترفين.

وقال في مؤتمر صحافي قبل اول مبارياته في الدوري والتي ستكون امام العين مساء الجمعة، إن الفريق ينتظر العودة للمباريات الرسمية على أحر من الجمر.

وأضاف: "لدينا رغبة أن نقدم مستوى رائع في الموسم الحالي، والمباراة مع العين ستكون مختلفة عن الموسم الماضي لكونها ستكون بحضور الجمهور ونتمنى ان نحقق الفوز كما فعلناها في مباراة الكأس في الموسم الماضي".

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