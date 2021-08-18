مدرب اتحاد كلباء: جاهزون للدوري بالرغم من عدم خوض معسكر خارجي

المصدر: محمد فاضل – الشارقة

أكد مدرب اتحاد كلباء الاوروغوياني خورخي دا سيلفا ان جميع لاعبي الفريق جاهزين لمباريات الموسم الحالي لدوري ادنوك للمحترفين بالرغم من ان الفريق لم ينتظم في معسكر تدريبي خارجي في احدى الدول الاوروبية.

وتحدث في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء عن مباراة فريقه أمام الشارقة مساء يوم الجمعة المقبل: "كانت التحضيرات للموسم الحالي جيدة لكن في نفس الوقت صعبة بسبب عامل المناخ، وكنا نتمنى أن نخوض معسكر في بلد اوروبي لان الجو يساعد بشكل أفضل خصوصايتعلق بالمستوى البدني للاعبين، ولكن بالرغم من هذه الظروف فإن اللاعبين لديهم رغبة قوية وظهرعليهم الحماس الكافي خلال فترة المعسكر".

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