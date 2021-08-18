كايو وبيريرا خارج حسابات الشارقة في افتتاح الدوري الإماراتي

المصدر: منصور السندي- الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري، أن طموح الشارقة هو أن يكون له حضور جيد خلال الموسم الكروي الجديد ، حاله حال أغلب الفرق الكبيرة التي دائما تنافس على كل البطولات، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يوفق الفريق في كل البطولات، لافتا إلى أن اللاعبين البرازيليين كايو لوكاس ولوان بيريرا سيكونان خارج حسابات الفريق في مباراته المرتقبة أمام اتحاد كلباء بعد غد الجمعة في إفتتاح مباريات الفريقين في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مؤكدا جاهزية فريقه لهذه المباراة.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: "الجولات الأولى في الدوري دائما تكون صعبة لاسيما أن عامل الطقس يؤثر على جميع الفرق".

وأضاف "إستعدادات الفريق جيدة وكل اللاعبين كان لهم حضور طيب سواء في المباريات الودية التي خاضها الفريق أخيرا أو خلال المعسكر الداخلي الذي أقيم في مدينة خورفكان وهناك منافسة طيبة بين اللاعبين".

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