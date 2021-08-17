الجزيرة يتوّج بـ 4 جوائز في حفل موسم 2020-2021

المصدر: سيد مصطفى ■ أبوظبي

ظفر الجزيرة بأربعة ألقاب، في حفل جوائز الموسم الماضي، 2020-2021 الذي جرى مساء أمس، في «قصر الإمارات»، إذ ذهبت جائزة أفضل لاعب إماراتي، إلى مهاجم الجزيرة علي مبخوت، متفوقاً على زميله في الفريق ذاته عبدالله رمضان ولاعب الوصل فابيو ليما.

كما نال «مبخوت»، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الموسم المنتهي، بتسجيله، 25 هدفاً.

وحسم حارس مرمى الجزيرة علي خصيف جائزة القفاز الذهبي على حساب، حارس بني ياس، فهد الظنحاني، وحارس الشارقة عادل الحوسني.

ونال مدرب الجزيرة، الهولندي، مارسيل كايزر، جائزة القائد متفوقاً على الروماني دانيل إيسايلا (بني ياس)، عبدالعزيز العنبري (الشارقة).

وحضر قائد الوحدة، إسماعيل مطر في حفل جوائز الموسم الماضي بقوة، إذ استطاع أن ينال جائزتين، الأولى جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، متفوقاً على زميله في الوحدة، السوري عمر خريبين، ولاعب الوصل فابيو ليما، كما نال «مطر»، جائزة أفضل هدف من اختيار الجمهور بنسبة تصويت فاقت هدفي عمر خريبين (الوحدة)، ويحيى نادر (العين).

وحاز لاعب بني ياس السابق، البرازيلي، جواو بيدرو، جائزة أفضل لاعب أجنبي متخطياً كلاً من ريان مينديز (النصر)، وتولاني سيريرو (الجزيرة).

وظفر لاعب شباب الأهلي، إيغور جيسوس، بجائزة أفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، والتي تم استحداثها للمرة الأولى في حفل جوائز الموسم الرياضي على حساب لاعب بني ياس أحمد أبوناموس، ولاعب الجزيرة عمر تراوري.

وذهبت جائزة أفضل لاعب إماراتي صاعد، إلى نجم الوصل علي صالح، متفوقاً على كل من ماجد راشد (اتحاد كلباء)، وأحمد الحمادي (الظفرة).

وحاز جائزة الحذاء الفضي لدوري تحت 21 سنة لاعب بني ياس سيد خميس، الذي سجل 22 هدفاً.

وذهبت جائزة أفضل منصة رقمية إلى «منصة سبورت فور أول»، وحل «حدث الرياضة» في المركز الثاني و«أكشن نيوز» ثالثاً.

أما جائزة المدير الفني لفانتاسي دورينا، فنالها محمد العوضي، وحاز نادي النصر جائزة تراخيص الأندية المحترفة المستوفاة لمعايير الترخيص، وجاء الوحدة ثانياً، ثم شباب الأهلي ثالثاً.

وضم فريق الموسم كلاً من علي خصيف وبندر الأحبابي وكوسالوفيتش، ووليد عباس، ومحمود خميس، وفابيو ليما، وعبدالله رمضان، وسيريرو، وريان مينديز، وعلي مبخوت، وجواو بيدرو.

وكان حفل جوائز الموسم الماضي، الذي قدمه الإعلامي عدنان حمد، قد استهل برنامجه بالسلام الوطني، تبعه كلمة رئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين عبدالله ناصر الجنيبي، الذي أشاد بالدعم الذي تلقته كرة القدم من القيادة الرشيدة، وقدمت فقرات فنية وغنائية وثقافية، أظهرت الدور الذي قامت به الجهات المعنية في خط الدفاع الأول للتصدي لجائحة «كورونا» وتسليط الضوء على المقولة الشهيرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «لا تشلون هم». وقام رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين بتكريم الرعاة الرئيسين والاستراتيجيين، وهم: قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية والشارقة الرياضية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية، «أدنوك»، ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وفندق قصر الإمارات وطيران الإمارات، ومصرف أبوظبي الإسلامي، واتصالات، والنابودة للسيارات.

جوائز موسم 2020 - 2021:

- أفضل لاعب إماراتي: علي مبخوت (الجزيرة).

- أفضل لاعب أجنبي جواو بيدرو (بني ياس).

- جائزة القائد: مارسيل كايزر (الجزيرة).

- القفاز الذهبي: علي خصيف (الجزيرة).

- أفضل لاعب إماراتي صاعد: علي صالح (الوصل).

- أفضل لاعب مقيم أو من المواليد: إيغور جيسوس (شباب الأهلي).

- الحذاء الذهبي: علي مبخوت (الجزيرة).

- الحذاء الفضي لدوري تحت 21، سيد خميس (بني ياس).

- أفضل لاعب من اختيار الجمهور: إسماعيل مطر (الوحدة).

- أفضل هدف من اختيار الجمهور: إسماعيل مطر (الوحدة).

- جائزة تراخيص الأندية المحترفة المستوفاة لمعايير الترخيص: نادي النصر.

- أفضل منصة رقمية: «سبورت فور أول».

- جائزة المدير الفني لفانتاسي دورينا: محمد العوضي.

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