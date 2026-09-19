هاري ​كين: الحصول على الكرة الذهبية ليس بيدي

وصف هاري ​كين موسم 2025-2026 بأنه الأفضل في ‌حياته، ​بعد أن سجل 73 هدفاً مع بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ومنتخب إنجلترا، ورغم أن مستواه جعله أحد المرشحين البارزين لجائزة الكرة ⁠الذهبية فإنه قال إنه لا يركز على الجوائز الفردية.

ولم يفز أي لاعب إنجليزي بالكرة الذهبية منذ مايكل أوين ‌في عام 2001، ويواجه كين منافسة شرسة في ظل وجود لامين جمال وكيليان مبابي في ‌السباق.

وقال كين لصحيفة ماركا الإسبانية، في ‌مقابلة نُشرت أمس: «لم أحب أبداً ‌التحدث كثيراً عن ‌نفسي. الشيء الوحيد الذي أود قوله هو أن الموسم الماضي ​كان مذهلاً، ‌سواء على ​الصعيد الشخصي أو بالنسبة للفريق.. لقد ⁠كان، بلا شك، أفضل موسم في حياتي».

وأضاف: «أنا فخور للغاية بذلك، لكن الحصول على جائزة الكرة الذهبية ليس بيدي، فالأمر يعتمد على المصوتين. بالنسبة لي، الموسم الماضي أصبح ​من الماضي».

وسيُعلن عن الفائز في حفل توزيع الجوائز في 26 ​أكتوبر.