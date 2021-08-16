الرمس يتعاقد مع المدرب الطنيجي استعداداً لدوري الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

أعلن نادي الرمس الرياضي الثقافي عن تعاقده مع المدرب المواطن جاسم عبدالرحمن الطنيجي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس الإدارة سالم سلطان بن ثاني الدرمكي، ورئيس اللجنة الرياضية عبدالله أحمد الطنيجي.

كما تم تكليف جاسم محمد كاسين مشرفاً للفريق الأول، ويساعده جاسم موسى الطنيجي، على أن يكون راشد سالم مديراً للفريق، والإداري صالح أحمد الطنيجي، كما شهد استاد صقر الرياضي انطلاق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، بحضور مجلس إدارة النادي

ودعا رئيس النادي لاعبي الفريق الى أهمية بذل المزيد من الجهد والتعاون، لتقديم مستوى جيد خلال الموسم المقبل، والحرص على الروح الجماعية لتحقيق أفضل النتائج، لأجل موسم كروي ناجح.

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