المهر "بالاس بيير" بطلاً لسباق "بري جاك لوماروا" الفرنسي للعام الثاني

المصدر: جوني جبور-دبي

توج المهر "بالاس بيير" المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدربين جون وتيد غوسدن، للعام الثاني على التوالي، بطلاً لسباق "بري جاك لوماروا"، المخصص لخيول الفئة الأولى "جروب 1"، الذي أقيم اليوم الأحد على مضمار "دوفيل" الفرنسي، وجرى لمسافة الميل (1600 متر عشبي".

وأصبح "بالاس بيير" أول جواد يكسب نسختين متتاليتين في سباق "بري جاك لوماروا" منذ العام 1997، حين فاز الجواد "سبرينغ والد" بالثنائية على التوالي عقب لقبه في نسخة 1996.

وأكد المهر البالغ من العمر أربعة سنوات، والمتوج العام الماضي بلقب أفضل جياد عمر الثلاثة سنوات على ساحة الخيل العالمية، جدارته بلقب "ملك" مسافة الميل، بإضافة انتصاره الرابع على التوالي لهذا الموسم، والتاسع في مسيرته المقتصرة في عالم السباقات على 10 مشاركات، والخامس له في سباقات الفئة الأولى جروب 1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد أن أضاف ثنائية سباق "بري جاك لوماروا" إلى ألقابه الثلاثة في سباقات "جروب1" التي تضم ألقاب سباقات كلاسيكية كبرى، استهلها العام الماضي بالفوز في سباق "سانت جيمس بالاس ستيكس" في "أسكوت"، واستكملت هذا العام بفوزه مايو الماضي في سباق "لوكينغ ستيكس" على مضمار "نيوبري"، قبل أن يتوج في شهر يونيو بلقب "كوين آن ستيكس" في "أسكوت".

وعرف الفارس الخبير فرانكي ديتوري، كيفية تكرار سيناريو سباق العام الماضي، بالحفاظ على قدرات المهر "بالاس بيير" خلال المراحل الأولى، قبل أن يطلق العنان له في الأمتار الـ 400 الأخيرة، والقبض على الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، محققاً زمناً بلغ دقيقة و35 ثانية و96 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق "الرقبة" بطل سباقي "2000 غينيز" البريطاني و"سانت جميس بالاس ستيكس" للموسم الحالي الجواد "بوتيك فلير" المملوك للمدرب "جي إس بولغير" والذي قاده الفارس كيفين ماننينغ إلى المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للجواد "أوردر أف استراليا" بإشراف المدرب الخبير أبدين أوبراين وقيادة الفارس ريان مور.

وبانتصاره في "بري جاك لوماروا" عزز "بالاس بيير" مكانته كأفضل خيول الأربع سنوات على ساحة الخيل العالمي، مكملاً بذلك إنجازه في 2020 حين توج بلقب أفضل جواد للعالم في عمر الثلاثة سنوات.

يذكر أن "بالاس بيير" نجح العام الماضي في تكرار إنجاز والده الفحل "كينغمان" الفائز بلقب "بري جاك لي ماروا" في نسخة 2014 مع ذات المدرب جون غوسدن، قبل أن يتفوق "بالاس بيير" على والده بحصد الثنائية على التوالي بلقب السباق الفرنسي، كما أن "بالاس بيير" لم تجرع الهزيمة في مشاركاته الـ 10 في عالم السباقات، إلا في مناسبة واحدة.

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