البطائح يهزم «الصقور» ويغادر إلى مصر

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

تغادر، ظهر اليوم، بعثة الفريق الأول لنادي البطائح إلى مدينة الإسماعيلية في جمهورية مصر العربية، لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي، تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، برئاسة عضو مجلس إدارة النادي مشرف الفريق، حمدان الشامسي، والجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي الأصل، البريطاني الجنسية، طارق الحضيري، ومساعديه.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «المعسكر سيمتد لثلاثة أسابيع، وسنخوض خلاله أربع مباريات ودية مع مختلف الفرق، ونهدف إلى تطوير الجانب البدني والفني والنفسي للاعبين».

وتابع: «ينتظرنا موسم صعب، نتطلع من خلاله إلى بناء فريق قوي قادر على تحقيق طموحاتنا».

وفي سياق متصل، فاز فريق البطائح على فريق الإمارات بهدف مقابل لاشيء، في المباراة الودية التي أقيمت، أول من أمس، في استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، وسجل الهدف اللاعب حميد صباح.

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