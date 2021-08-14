الشامسي: نتطلع لتأهل الحمرية إلى «المحترفين» موسم 2022-2023

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

قدّمت إدارة نادي الحمرية المدير الفني للفريق الأول طارق السيد عبدالغفار، الذي تم التعاقد معه ليقود الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، كما تم تقديم ثمانية لاعبين من المواطنين والأجانب، في مؤتمر صحافي أقيم مساء أول من أمس، في مقر النادي بالحمرية بحضور رئيس مجلس الإدارة جمعة الشامسي، ونائبه محمد راشد الشامسي، ورئيس لجنة قطاع كرة القدم والمراحل السنية حميد المهيري، ورئيس لجنة الألعاب الفردية حميد بن غدير، والمدير التنفيذي علاء طلعت، ومشرف الفريق الأول ماجد المهيري.

وتم الإعلان عن أن الفريق الأول لعنابي الهواة سيسافر إلى مصر اليوم، ‏لإقامة معسكر تدريبي استعداداً للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى يستمر لمدة 15 يوماً، وسيخوض خلاله ثلاث أو أربع مباريات ودية، مع فرق مصرية. وشهد المؤتمر تقديم اللاعب البرازيلي جلمار ريبيري، الذي سبق له اللعب مع حتا، ومواطنه أوليفيرا قادماً من مصفوت، والغاني باسير الحسن قادماً من دبا الحصن، وتقديم ثلاثة لاعبين مواطنين قادمين من دبا الحصن، هم: سلطان سيف وعمران عبدالرحمن وعدنان بيشو، إضافة إلى الثنائي القادم من مصفوت مايد أحمد عزيزي وسعود فرج. من جهته، قال جمعة الشامسي إن طموح الفريق هو الصعود للعب في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم بعد المقبل (2022-2023)، مؤكداً أنه تم توفير جميع عناصر النجاح.

من جانبه، أكد المدرب طارق السيد، أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين، ويتطلع في الوقت الحاضر لتأمين الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى.

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