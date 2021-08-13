ريبروف: ملتزم بعقدي مع العين.. ولن أدرب منتخب أوكرانيا إلا بموافقة الإدارة

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

أكد مدرب العين الأوكراني، سيرجي ريبروف، التزامه التام ببنود عقده المُوقع مع إدارة الزعيم، لتولي مهمة الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم في دوري أدنوك للمحترفين.

وقال ريبروف في تعليقه على سؤال حول العرض لتولي مهمة تدريب منتخب بلاده: «المؤكد أنني سأكون سعيداً إذا توليت مهمة تدريب أوكرانيا، ولكنني هنا الآن، أنا ملتزم بعقدي، وفي حالة إذا رحب النادي بأن أغادر، فسأتولى مهمة تدريب منتخب بلادي بكل تأكيد».

وأكدت وسائل أوكرانية في وقت سابق، أن سيرجي ريبروف سيكون بديلاً للمدرب الحالي، النجم الأوكراني السابق، أندري شيفتشنكو، الذي انتهت مهمته مع الفريق بعد خروج منتخب بلاده من الدور ربع نهائي لبطولة أمم أوروبا بالخسارة من إنجلترا برباعية نظيفة.

وتطرق سيرجي ريبروف، خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي العين، إلى المعسكر التحضيري الذي استمر 27 يوماً في إسبانيا، قائلاً: «إنني سعيد للغاية بأداء الجميع في المعسكر، والعمل الذي قمنا به كان رائعاً، بالتأكيد هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تتطلب مضاعفة الجهود خلال الفترة الحالية، للوصول إلى المستوى المطلوب، ولكن بالمجمل الأمور كانت جيدة».

مضيفاً: «عملي يمضي بالصورة المطلوبة، والكل يجتهد، ويسعى إلى إظهار روح القتال في الميدان، الأمر الذي أسعدني كثيراً، وقد لمست الرغبة من الجميع، سواء الأساسيون أو الذين يوجدون خارج القائمة الأساسية، فالكل يقاتل من أجل الحصول على مكان في التشكيلة، وهذا الأمر المهم بالنسبة للفريق».

وحول تقييمه اللاعبين الذين استقطبهم النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، أوضح المدرب الأوكراني: «النادي يبحث عن لاعبين من أصحاب الكفاءات العالية، وهم يدركون أن العين استقدمهم لأنهم يتمتعون بالإمكانات الكبيرة، لذلك الجميع مطالبون بالانسجام السريع مع أسلوب اللعب الذي نريده. أنا على ثقة بأنهم قادرون على الانسجام السريع، وتحقيق الإضافة المرجوة للفريق».

وحول غياب العين عن دوري أبطال آسيا في الموسم الكروي الجديد، قال: «من المؤسف عدم مشاركة العين في هذه المسابقة الكبيرة، من جانبي كنت أرغب في اللعب بدوري الأبطال، لذلك نحن مطالبون بتقديم أفضل ما لدينا، ومضاعفة الجهود من أجل التأهل في الموسم القادم لدوري الأبطال، وتحقيق أهدافنا المرجوة».

وتعليقاً على سؤال حول رسالته للجماهير، قال: «الرسائل في كرة القدم دائماً ما تكون بالعمل والاجتهاد، وليس بالكلام، المؤكد أن اللاعبين يمتلكون رغبة الفوز مثل الجماهير تماماً، وهذا الأمر مهم بالطبع، الجميع هنا يدركون جيداً أنهم مطالبون بإظهار روح القتال في كل المباريات، وأن يقدموا الأداء القوي».

وختم بالقول: «نهجي واضح في التعامل مع جميع المباريات، وهو تحقيق الفوز، وحصد البطولات، وعلى اللاعبين أن يعرفوا أنهم مطالبون برفع معدل التركيز في كل مباراة على حدة، ومضاعفة الجهود منذ أن بدأنا معاً وحتى نهاية الموسم، وأتمنى أن يظهر الفريق بصورة مختلفة عن الموسم الماضي».

وسبق للعين أن أعلن في مطلع يونيو الماضي تعيين المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف، خلفاً للبرتغالي بيدرو إيمانويل، بنهاية الموسم الماضي.

وقاد المدرب الأوكراني الأهلي السعودي لموسم واحد 2017-2018، وعمل أيضاً مع دينامو كييف وفرنسفاروش المجري.

وأحرز ريبروف لقب الدوري الأوكراني مرتين مع دينامو كييف، كما قاد فرنسفاروش للحصول على لقب الدوري المجري في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وظهرت بصمة المدرب الأوكراني على العين، خلال تحضيرات الفريق في معسكره بإسبانيا، إذ لعب ضد كل من جامعة مارسيه، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة الإسباني، وريال مورسيا، والرائد السعودي، وأتلتيكو بولبيلينو، واختتم مبارياته الودية بلقاء ديبورتيفو ألزيرا الإسباني، وحقق الزعيم الفوز في أربع مباريات، واستقبل خسارة واحدة فقط.

وسيختتم العين لقاءات الودية، اليوم، بلقاء النصر في ختام معسكره الداخلي المقام في دبي، استعداداً للقاء خورفكان في الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين، المُحدد لها الجمعة المقبل.

سيرجي ريبروف:

«عملي يمضي بالصورة المطلوبة، والكل يجتهد ويسعى إلى إظهار روح القتال في الميدان».

«العين يبحث عن لاعبين من أصحاب الكفاءات العالية، والجميع مطالبون بالانسجام السريع مع أسلوب اللعب».

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