الذيد يعسكر في صربيا.. ويخوض 5 وديات

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

اعتمد مجلس إدارة نادي الذيد إقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق الأول لكرة القدم، ليقام في صربيا خلال الفترة من الثامن إلى 28 أغسطس الجاري، استعداداً لمنافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى والدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة.

وقال مدرب الفريق، وليد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع إلى خوض خمس مباريات ودية في معسكر صربيا، الذي نعول عليه كثيراً للاستعداد الأمثل بدنياً وفنياً للوصول إلى الجاهزية التامة».

وأضاف: «الجهاز الفني يتألف من اللاعب الدولي السابق، حسن علي إبراهيم، والمدربَين كمال التونسي ومحمد نزار، ومدرب الحراس، المصري محمد علي، ويعملون جميعاً بروح الفريق الواحد، من أجل استكمال استعداداتنا بأفضل صورة ممكنة».

وبخصوص اللاعبين الأجانب الذين تم ضمهم للفريق، قال وليد عبيد: «تعاقدنا مع لاعبين برازيليين يلعبان للمرة الأولى في الإمارات والخليج العربي، هما: جونيور الذي يلعب بمركز رأس الحربة، ومواطنه ادنيلسون كصانع ألعاب، إضافة إلى المعار من النصر، طارق لوكاس، لاعباً مقيماً، وهناك في الطريق مقيم برازيلي آخر سيتم التعاقد معه قريباً». وبخصوص لاعبي الخبرة قال: «ماهر جاسم ومحمد جمال ومحمود قاسم ويوسف شاه ومحمد طالب، هم لاعبو الخبرة، فيما يعد محمد غلوم وراشد الحوسني ومانع البلوشي واللاعب المصري حسام لطفي (مواليد الدولة)، من النجوم الموهوبين». وبخصوص تطلعاته مع الفريق، أكد المدرب وليد عبيد: «ستكون أفضل التطلعات الممكنة والوجود في المراكز الأولى».

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