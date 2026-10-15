كونسيساو يعلق على مقارنته بمحمد صلاح

علق البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو جناح نادي يوفنتوس الإيطالي على المقارنة الفنية التي عقدها مدربه لوتشيانو سباليتي بينه وبين المصري محمد صلاح، مؤكداً تقديره الكبير لتاريخ "الفرعون".

وكان سباليتي، الذي سبق له تدريب محمد صلاح خلال فترته المميزة مع نادي روما الإيطالي بين عامي 2015 و2017، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن أداء كونسيساو يذكره بالنسخة الأولى والانطلاقة الشابة لقائد منتخب مصر عندما كان في مقتبل عهده الكروي.

وفي حوار أجراه مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، رد كونسيساو على هذه المقارنة بتواضع قائلاً: "أنا أتعلم من لاعبين كثر، ومحمد صلاح أسطورة من أساطير كرة القدم. أما بالنسبة لي، فلا أزال شاباً، وأحاول الاستفادة والتعلم من الجميع لأواصل التطور في مسيرتي".

وعلى صعيد مسيرته الحالية رفقة يوفنتوس، أبدى اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً سعادته بالاستقرار داخل النادي، موضحاً: "أشعر براحة كبيرة هنا، لأنني أحظى بثقة المدرب وزملائي في الفريق وجميع من في النادي".

إلا أن الجناح البرتغالي لم يخف طموحه العالي وعدم رضاه التام عن الوضع الحالي للفريق، مضيفاً: "لكنني لا أشعر بالرضا التام، لأن الفريق لا يحقق الانتصارات، وهذا واقع. التوقعات في هذا النادي عالية للغاية، ويتعين علينا تحسين بعض التفاصيل لنتمكن من تحقيق أهدافنا المنشودة".

يذكر أن يوفنتوس كان قد تعاقد مع فرانسيسكو كونسيساو في صيف عام 2025 مقابل 32 مليون يورو، حيث خاض اللاعب حتى الآن 438 دقيقة بقميص "السيدة العجوز" في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، نجح خلالها في تسجيل هدف واحد وصناعة تمريرة حاسمة.