مدرب كلباء: سقف طموحاتنا أعلى.. وعدم إقامة المعسكر الخارجي ليس عذراً

المصدر: محمد فاضل ■ أبوظبي

كشف مدرب اتحاد كلباء الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، أن «الفريق يتطلع لمواصلة النجاحات التي تحققت في الموسم المنصرم بدوري الخليج العربي، ونتمنىّ أن نترك بصمة واضحة لكلباء في الموسم المقبل». وشدّد على أن «عدم إقامة معسكر تدريبي خارجي ليس عذراً، بل ذلك يشمل الكثير من الأندية»، متمنياً أن يتمكن اللاعبون الجدد من الأجانب والمواطنين المنضمين لصفوف (النمور) من تقديم المردود الفني اللائق بتطلعات فريقه.

وعن إمكانية الفوز بإحدى البطولات الثلاث التي سيشارك فيها الفريق بالموسم الجديد (كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي)، قال دا سيلفا لـ«الإمارات اليوم»: «هدفنا أن نترك بصمة في جميع البطولات التي سنشارك فيها، وقد شهد الجميع أننا كنا في الموسم الماضي قاب قوسين من بلوغ نهائي كأس الخليج العربي، والطموح موجود لإنجاز افضل من ذلك والظفر بأي من البطولات الثلاث، وعموماً سقف طموحاتنا مرتفع، ولن نكتفي فقط بتكرار إنجاز الموسم الماضي بالحصول على 39 نقطة، بل تحقيق إنجاز أفضل منه».

وعن سبب اختيار بني ياس لمواجهته ودياً في مباراتين متتاليتين، أكد: «(السماوي) من الفرق الجيدة، وشاهدناه في الموسم الماضي فريقاً مميزاً، لذلك مواجهته فيها فائدة لفريقنا، ونسعى أيضاً لخوض مباراة ودية ثالثة أمام شباب الأهلي قريباً، على أن نختتم الوديات بلقاء الوصل قبل انطلاق المنافسات». في جانب آخر، قال إن الحكم على اللاعبين الجدد لكلباء لايزال مبكراً، وأوضح: ثلاثة من الأجانب لم يلتحقوا بالمعسكر التدريبي باستثناء رونالد فارخا الذي نراه الى الآن لاعباً مجتهداً، ونتطلع الى أن يكون جميع اللاعبين من أجانب ومواطنين لهم تأثير ايجابي على الفريق في الموسم المقبل. وعن انطلاقة الموسم المبكرة تزامناً مع الأجواء المناخية الحارة، قال: بكل تأكيد ستكون مؤثرة، لكن ذلك سيكون على الجميع، وكنا نطمح لمعسكر خارجي في ظل اجواء أكثر مناسبة لإقامة تدريبات صباحية ومسائية، ولكن بسبب الجائحة تعثر ذلك، لذلك فقد اخترنا إقامة المعسكر في أبوظبي، وأياً كانت الظروف لن يكون ذلك عذراً.

وتطرق دا سيلفا للحديث عن فرصة المنتخب الوطني في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 والتي تنطلق سبتمبر المقبل، وقال: «الحظوظ متساوية لدى جميع المنتخبات، لكن أرى أن منتخب الإمارات لديه لاعبون جيدون ومدرب مقتدر وصاحب خبرة، وبكل تأكيد المنافسة لن تكون سهلة لحجز مقعد في المونديال المقبل، لكن بالمثابرة والعزيمة ستكون الفرصة متاحة، وأتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في المباريات المقبلة».

وفي ما إذا كان هنالك لاعبون من اتحاد كلباء يستحقون الانضمام إلى تشكيلة المنتخب، أضاف: «هنالك جهاز فني للمنتخب ومدرب، وهو من يتخذ هذه القرارات، ويعرف جيداً نوعية اللاعبين الذين يحتاجهم لتنفيذ الخطة المناسبة». وأوضح: «في الموسم الماضي كان لدينا بعض اللاعبين المميزين الذين تطور مستواهم ومن المحتمل انهم كانوا يستحقون اللعب للأبيض، لكننا لا نعلم في هذا الموسم إذا كانوا سيستمرون بالأداء نفسه أم سيكون هنالك تراجع، ولكن من باب الاحترام للجهاز الفني للمنتخب، فإن المدرب هو الوحيد الذي يختار من يحتاجه للعب في المنتخب».

• كلباء يقيم معسكراً تدريبياً في أبوظبي ويواجه ودياً بني ياس وشباب الأهلي والوصل.

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