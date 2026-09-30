مدرب قطر: منتخب الإمارات أفضل مما كان عليه في أكتوبر

أكد مدرب منتخب قطر، الإسباني جولين لوبيتيغي أن «العنابي» استعد لمواجهة الإمارات بصورة طبيعية، مع التركيز على استشفاء اللاعبين ومراقبة جاهزيتهم، مشيراً إلى أن ضيق الوقت يتطلب اتخاذ القرارات الفنية وفق الحالة البدنية لكل لاعب، مبيناً أن فريقه يلعب من أجل الانتصار.

وقال لوبيتيغي في مؤتمر صحافي: «نستعد كما نفعل دائماً، ونركز في البداية على استعادة جاهزية اللاعبين بأفضل صورة ممكنة. ونعمل خطوة بخطوة بالتعاون مع الجهاز الطبي والمعالجين الطبيعيين للاستفادة من جاهزية جميع اللاعبين».

وأضاف: «نعرف أننا سنواجه منتخباً قوياً جداً، وأعتقد أنه أصبح أفضل مما كان عليه في أكتوبر، خصوصاً مع وجود عدد أكبر من اللاعبين ومدرب جديد وجيد جداً، لكن تركيزنا ينصب على أنفسنا وعلى التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تصنع الفارق».

وتابع: «الوقت ضيق، لذلك نركز على الاستشفاء والتحضير بأفضل طريقة. هناك لاعبون قادرون على خوض المباراة الأولى ثم المشاركة مجدداً، وآخرون قد لا يكونون قادرين على ذلك، وهذا يعتمد على عدد الدقائق التي لعبوها وحالتهم البدنية، وسنحصل غداً على معلومات إضافية تساعدنا في حسم التشكيلة».

وأوضح أن «الإمارات منتخب جيد جداً، والآن أصبح أقوى، لذلك علينا أن نكون في كامل تركيزنا ونستفيد من جميع عناصر الفريق. لا نفكر في السعودية أو العراق، لأن تركيزنا يجب أن يكون على المباراة المقبلة فقط».

وأردف: «إذا أردنا المنافسة بقوة، فعلينا أن ندافع جيداً ونهاجم جيداً ونحافظ على الطاقة العالية. نجحنا في ذلك خلال المباراتين الماضيتين، لكن هذا لا يضمن لنا شيئاً أمام الإمارات».

وقال: «المباراة ستكون أكثر صعوبة أمام منتخب يتمتع بالقوة البدنية والقدرات الفنية والسرعة، ويضم لاعبين قادرين على اللعب بإيقاع مرتفع. علينا أن نكون جاهزين وأن نسبق المنافس بخطوة».

واختتم: «الحفاظ على نظافة الشباك أمر مهم، لكن علينا أيضاً تسجيل الأهداف. الأهم أن نحصل على أفضل المعلومات عن حالة اللاعبين ونتخذ القرار المناسب، ثم نقدم أفضل مستوى ممكن داخل الملعب».