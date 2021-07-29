دبا يعسكر في الشارقة 31 الجاري

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

دشن الفريق الأول لنادي دبا الفجيرة أول من أمس، استعداداته لخوض غمار الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى في ملاعب النادي تمهيداً لإقامة معسكر تدريبي في نادي الشارقة، بقيادة المدرب الصربي زوران الذي تم التعاقد معه خلفاً للمدرب المواطن سليمان البلوشي. ويتطلع دبا إلى خوض الموسم المقبل بطموح تحقيق الصعود والعودة إلى الأضواء من جديد.

وقال عضو مجلس إدارة نادي دبا ومشرف الفريق الأول جمعة العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «سيتم تدشين المعسكر الداخلي في 31 الجاري، ويستمر قرابة ثلاثة أسابيع، بينما سيخوض الفريق طوال فترة الاستعدادات وقبل انطلاق المنافسات الرسمية خمس مباريات ودية وستكون أول مباراة أمام العربي بتاريخ 12 أغسطس المقبل، تمهيداً لاستكمال بقية الوديات في مواعيد لاحقة». وعن تطلعات الفريق للموسم المقبل، قال: «الهدف هو المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي»، مشدداً على أن الموسم المقبل سيكون أصعب من الماضي بسبب تقارب المستويات بين الفرق.

• 5 مباريات ودية سيخوضها الفريق خلال المعسكر، أولاها أمام العربي 12 أغسطس المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news