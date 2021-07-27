راشد بن حميد يدعو قضاة الملاعب إلى الاستفادة من معسكر صربيا

المصدر: بلغراد ■ الإمارات اليوم

دعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، قضاة الملاعب الإماراتيين إلى الاستفادة القصوى من معسكر صربيا، وتحقيق أقصى فائدة فنية وبدنية وذهنية، وذلك خلال لقائه بهم عبر تقنية الاتصال المرئي، وقال: «إن نجاح كرة القدم يعتمد على الحكام، فالصافرة سر نجاح المسابقات الكروية»، مؤكداً أن «مجلس إدارة اتحاد الكرة سيواصل دعمه لقضاة الملاعب، ويهيئ لهم كل أسباب التفوق».

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن «الرياضة الإماراتية، وكرة القدم على وجه الخصوص، تحظى بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة، وعلينا جميعاً أن نعمل بأقصى طاقتنا من أجل تحقيق الإنجازات لإسعاد قيادتنا وشعبنا»، مشيراً إلى أن «سلك التحكيم يحظى بأولوية نظراً لأهميته في إدارة المباريات».

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن «اتحاد الكرة تعاقد مع خبرات كبيرة في عالم التحكيم من أجل تأهيل العناصر المحلية، وكذلك تعاقد مع شركة عالمية مختصة في تقنية الفيديو، وكل هذا من أجل دعم قضاة الملاعب وتحضيرهم للمسابقات المحلية والخارجية».

وأشاد رئيس الاتحاد بعمل لجنة الحكام وحرصها على تطوير كل عناصر التحكيم المحلي، مؤكداً أن هدف الاتحاد تعزيز وجود الصافرة الإماراتية في المحافل القارية والدولية، خصوصاً كأس العالم، فضلاً عن إنجاح المسابقات المحلية.

وتمنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي التوفيق للحكام في معسكرهم الخارجي، مثمناً إخلاصهم وانضباطهم وتفانيهم في العمل.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام سالم علي الشامسي، أن لقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالحكام كان إيجابياً جداً، وأسهم في رفع الروح المعنوية لقضاة الملاعب خلال المعسكر الحالي الذي انطلق قبل أسبوع، مشيراً إلى أن حديث رئيس الاتحاد حمل رسالة واضحة هي تجديد الثقة بالحكم الإماراتي وقدرته على إدارة المباريات في مختلف البطولات، سواء المحلية أو الخارجية، ودائماً ما يكون اختياراً أول لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

وقال الشامسي إن «معسكر صربيا يمضي بالصورة المطلوبة، وهناك التزام تام من قبل جميع الحكام في تنفيذ البرنامج الذي تم وضعه لهذه الفترة، والذي يشمل تدريبات بدنية وتطبيقات عملية ومحاضرات نظرية تحت إشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الفيفا الذين تم الاستعانه بهم خلال هذه الفترة، إلى جانب إدارة عدد من المباريات الودية التي تجمع بعض الفرق التي تُقيم معسكراتها في صربيا».

ويشهد المعسكر مشاركة 68 حكماً ومساعداً سيديرون مباريات مختلف المسابقات الخاصة بالفريق الأول، وهي دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى وكأس رئيس الدولة، إلى جانب المشاركات الخارجية للحكام الدوليين.

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