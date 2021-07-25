عجمان يخوض 4 مباريات ودية في صربيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ عجمان

وصلت أول من أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان إلى صربيا لإقامة معسكر خارجي يستمر لمدة 18 يوماً، يخوض خلاله الفريق أربع مباريات ودية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على «تويتر»، صوراً خاصة بمغادرة البعثة، والتي يترأسها عبدالله الظاهري مشرف الفريق الأول. ويستمر المعسكر حتى يوم 9 أغسطس المقبل، وهي الفترة الثانية من الإعداد بعد أن بدأ الفريق إعداده بتدريبات داخلية في نادي عجمان صباحية ومسائية.

وكان النادي أعلن قبل أيام قليلة عن إتمام التعاقد مع اللاعب التونسي فراس بلعربي، ليكون الأجنبي الثاني بالفريق بعد التعاقد مع المدافع السلوفيني ميرال ساماردجيتش، واقترب الفريق من التعاقد مع بوبكر تراولي، بعد وصول المفاوضات مع الشباب السعودي لمرحلة متقدمة.

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